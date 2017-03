Inédito! Lutador sofre "nocaute" sem ser tocado pelo adversário

Quem acompanha o MMA pelo mundo, com certeza, já viu coisas quase inacreditáveis acontecendo dentro dos ringues. Lutadores desmaiando após estrangulamentos, fraturas expostas com chutes e, até mesmo, atletas tendo desarranjos intestinais dentro do cage. No entanto, em uma edição do XFC na Austrália, aconteceu algo inédito na história do esporte: um nocaute sem haver qualquer tipo de toque (veja o vídeo a partir de 3m30s).

O momento bizarro aconteceu na metade do primeiro round da luta entre os pesos-médios australianos James Vake e Michael McDaniel. Após se salvar de um mata-leão e de uma chave de braço, McDaniel partiu para o contra-ataque e provocou o rival, pedindo que a luta ficasse em pé novamente. No entanto, em seguida, antes que pudessem partir para a trocação, McDaniel caiu "duro" no chão e lá ficou. Sem qualquer reação, o que despertou preocupações por parte do adversário, do próprio córner e dos médicos do evento.

Felizmente, após alguns minutos, Michael McDaniel se levantou e tranquilizou a todos. A organização do XFC emitiu uma nota oficial, afirmando que "o lutador está ok e que, possivelmente, aconteceu uma resposta pelo gasto de energia ao escapar de uma chave de braço e por ter se levantado muito rapidamente. Mas que o lutador está bem e saudável". Apesar do "nocaute sem toque", o resultado oficial do duelo ficou como sendo "No Contest" (luta sem resultado).

