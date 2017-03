Em noite de Jô, Sete vence Urso e garante classificação para as quartas

Em boa atuação e noite inspirada do lateral Jô, o Sete de Dourados derrotou o Urso por 3 a 1 no Douradão nesta quarta-feira e contou com a derrota do Ivinhema para ir as quartas de finais do estadual com duas rodadas de antecedência. Mesmo com a derrota, o Urso também segue com grandes chances de avançar.

No primeiro tempo, o domínio do Sete desde os primeiros minutos fez os donos casa criarem muitas oportunidades, mas a falta de pontaria e principalmente grandes defesas do goleiro Roger Paranhos fizeram o placar ficar zerado até o intervalo. Nas melhores oportunidades, o centroavante Pablo saiu de frente para o gol, mas parou em bela defesa do goleiro. Roger também fez ótima intervenção em cobrança de falta de Thiaguinho Mattos, mas não pode fazer nada em chute no travessão de Jô. Já no Urso, a única oportunidade, Juvenil usou de sua habilidade para vencer os defensores e só não marcou devido boa defesa de Wendel.

Se o Urso contou com a sorte no primeiro tempo para não tomar gols, na etapa final tomou dois gols nos primeiros minutos. Logo aos seis, Jô acertou belo chute de fora da área para abrir o placar no Douradão. Aos 12, foi a vez de Gustavo ampliar após falha da dupla de zaga do Urso que não conseguiu cortar cruzamento da esquerda e o atacante finalizar cruzado de dentro da área.

O Urso diminuiu o prejuízo com Juvenil através de cobrança de pênalti, mas também em bola parada, o latera Jô marcou um belo gol de falta aos 29 para fechar o placar.

Com o resultado, o Sete subiu a 12 pontos na terceira posição, sete a menos que o líder Águia Negra e dois a menos que o segundo Corumbaense. Já o Urso termina em quarto com 11 e tem seis pontos de vantagem para o quinto Ivinhema, restando duas rodadas. O Naviraiense é o lanterna com apenas três.

Na próxima rodada, o Sete enfrenta o Ivinhema fora de casa no domingo às 17h. Já o Urso vai a Corumbá para jogar contra o Corumbaense no sábado às 18h.

