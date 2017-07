Mato Grosso do Sul recebe atletas de renome nacional para prova de mountain bike

O 3º Desafio Piraputanga de Mountain Bike, que acontece no próximo dia 30 de julho, será sediado pelo Distrito de Piraputanga, localizado no município de Aquidauana, em Mato Grosso do Sul. A prova desportista que teve recorde de inscritos – 920 no total, contará com atletas de renome nacional, entre eles, o campeão brasileiro sub 30, Lúcio Otávio e José Gabriel, atleta da seleção brasileira, medalha de prata sub 23 no Pan-Americano de mountain bike, ambos de Minas Gerais, além de ciclistas do Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo e do Paraguai.

"Esta edição do desafio será muito especial. Tivemos recorde de inscrição e teremos atletas medalhistas entre os competidores, além de ciclistas de vários estados brasileiros", comentou Giordanni Carlin, esportista do "Atitude Aventuras & Desafios", equipe organizadora do evento.

A prova à longa distância, com estilo off-road (estradas de chão e trilhas em matas) contará com as categorias PRÓ (85 KM), SPORT (52 KM) e TURISMO (20 KM). No percurso, os atletas percorrerão estradas de chão, trechos de asfalto, caminhos e trilhas por fazendas e passagens de rio, entre a região do Distrito de Camisão e Furnas dos Baianos I e II .

O objetivo do desafio, segundo Giordanni é promover a integração entre os adeptos e praticantes do mountain bike e de outras modalidades esportivas, visando incentivar a qualidade de vida aos participantes. "O objetivo do desafio é a interação entre os esportistas, com o foco na boa qualidade de vida das pessoas, além de ser uma oportunidade de fomentar o turismo rural nos lugares por onde passamos e realizamos as provas", pontuou.

Local da Prova - Piraputanga é um Distrito do município de Aquidauana, situado no Centro-Oeste de Mato Grosso do Sul e fica a 125 km de Campo Grande, capital do Estado.

A região predominada por planícies e planaltos é cercada de vegetação típica de cerrado, morros e montanhas, com o Rio Aquidauana cortando toda a paisagem e dando um visual maravilhoso.

Mais informações pelo site http://www.atitudeaventuras.com.br/ ou pelo telefone (67) 99985-8575

fonte dourados agora