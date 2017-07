Fla e Verdão jogam para seguir na briga pelo título

Após toda a rivalidade do ano passado na luta pelo título do Campeonato Brasileiro, Flamengo e Palmeiras se reencontram nesta quarta-feira, às 21h45( de Brasília), na Ilha do Urubu, em partida válida pela 15ª rodada. Além da rixa entre os gigantes, a partida será fundamental para o sonho persistente de seguir brigando pelo torneio nacional pelo segundo ano consecutivo.

“Trata-se de duas grandes equipes, que podem apresentar ainda mais na competição e estão buscando esse progresso. Sabemos que teremos dificuldades mesmo jogando em casa, mas vamos tentar nos impor”, afirmou Zé Ricardo, comandante do Flamengo.

Palmeiras e Flamengo foram protagonistas na edição de 2016 do Campeonato Brasileiro. No primeiro turno, pela sexta rodada, o time paulista venceu por 2 a 1, em Brasília. Disputado no Estádio Mané Garrincha, o jogo teve confusão entre torcedores, o que gerou punições aos dois clubes.

Na 25ª rodada do torneio nacional, no Estádio Palestra Itália, Palmeiras e Flamengo empataram por 1 a 1. Naquela altura, os dois clubes já brigavam pela liderança do Campeonato Brasileiro – com o resultado, a equipe alviverde ficou com apenas um ponto de vantagem, que foi ampliada para nove ate o final do torneio.

Nesta temporada, a campanha é mais uma vez semelhante. O Rubro-Negro, que vem de empate por 1 a 1 com o Cruzeiro, tem 24 pontos e está na quarta posição. Logo atrás, o Verdão tem dois pontos a menos, mas ganhou embalo com a goleada de 4 a 2 sobre o Vitória.

“Ninguém aqui jogou a toalha pela briga pelo título. A gente tenta ficar entre os quatro primeiros para ter vaga na Libertadores assegurada. Mas isso não significa ser o quatro colocado, é estar entre os quatro. Você não pode abrir mão do campeonato. É difícil um time se manter no mesmo nível por 38 rodadas. A gente precisa buscar esse equilíbrio para estar bem no Brasileiro e nos mata-matas”, afirmou o técnico Cuca.

Por conta dos últimos resultados, os dois times entram pressionados, mesmo com o Palmeiras tendo a situação amenizada pelo triunfo sobre o Vitória. O Flamengo já não ganha há duas partidas e o técnico Zé Ricardo seue balançando no cargo pelo grande investimento para a temporada.

“Estamos há dois jogos sem vencer. claro que isso traz pressão, mas antes nós vinhamos de uma boa sequência. O Campeonato Brasileiro é desgastante. O Palmeiras vai exigir demais e precisamos estar prontos”, disse o goleiro Thiago.

Para a partida, o técnico Zé Ricardo fará apenas um alteração em relação ao time que encarou o Cruzeiro. O lateral-esquerdo peruano Miguel Trauco, que cumpriu suspensão em Minas Gerais, reaparece no lugar de Renê

Já o Palmeiras será bastante modificado em relação a equipe que goleou o Vitória. Edu Dracena, Felipe Melo e Guerra serão poupados por questões físicas e Cuca faz mistério sobre os substitutos. A tendência.porém, é que Luan, Thiago Santos e Keno assumam as vagas, com Dudu sendo deslocado para a armação da equipe. Além disso, o Verdão ainda poderá ter o retorno de Jean à lateral direita, e a utilização de Michel Bastos na esquerda.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X PALMEIRAS

Data: 19 de julho de 2017, quarta-feira

Local: Estádio Ilha do Urubu, em Rio de Janeiro (RJ)

Horário: 21h45 (de Brasília)

Árbitro: Jailson Macedo Freitas (BA-CBF)

Assistente: Alessandro A. Rocha de Matos e Elicarlos Franco de Oliveira (BA-CBF)

FLAMENGO: Thiago; Rodinei, Réver, Rafael Vaz e Trauco; Márcio Araújo e Cuéllar; Everton Ribeiro, Diego e Everton; Guerrero

Técnico: Zé Ricardo

PALMEIRAS: Fernando Prass; Jean (Mayke), Yerry Mina, Luan e Michel Bastos (Egídio); Thiago Santos e Tchê Tchê; Keno, (Bruno Henrique ou Zé Roberto) Dudu e Róger Guedes; Willian

Técnico: Cuca

fonte gazeta esportiva