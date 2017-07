Com pênalti perdido, Palmeiras e Fla empatam e veem rivais mais longe

Palmeiras e Flamengo viveram mais um capítulo de uma crescente rivalidade na noite desta quarta-feira. Na Ilha do Urubu, com gols no primeiro tempo e um pênalti perdido por Diego diante de Jailson, a partida terminou com empate por 2 a 2, resultado que deixa ambos mais longe dos primeiros colocados.

O Flamengo, quarto colocado, contou com gols de Pará e Guerrero para chegar aos 25 pontos. O Palmeiras, que marcou com Willian e Roger Guedes, vem logo em seguida com 23 pontos. Grêmio (31) e Santos (27) venceram na rodada, enquanto o Botafogo (22) pega o Atlético-PR às 21 horas (de Brasília) desta quinta, em Curitiba.

Pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 19 horas (de Brasília) deste sábado, o Flamengo volta a campo para encarar o Coritiba, novamente na Ilha do Urubu. Já o Palmeiras enfrenta o Sport em duelo programado para as 16 horas de domingo, na Arena Pernambuco.

O Jogo – Empurrado por sua torcida na Ilha do Urubu, o Flamengo saiu na frente logo aos sete minutos do primeiro tempo. Em uma jogada iniciada pelo lado esquerdo, a bola sobrou na entrada da área para Guerrero, que ajeitou na direita para chute cruzado e certeiro do lateral Pará.

O Palmeiras foi completamente dominado pelo adversário até os 31 minutos da etapa inicial, quando aproveitou sua primeira chance para empatar. Escalado como meia, Zé Roberto deu belo passe para Willian do lado esquerdo da grande área. Com um toque sutil na saída do goleiro Thiago, o atacante mandou para as redes.

O time alviverde tomou a liderança no placar aos 42 minutos da etapa inicial. Em uma subida ao campo de ataque, o zagueiro Mina lançou Roger Guedes pela direita, nas costas de Trauco. O veloz atacante invadiu a área e tocou rasteiro na saída de Thiago.

A vantagem do Palmeiras durou pouco, já que o Flamengo empatou um minuto depois. Após um chutão do goleiro Thiago, o experiente Paolo Guerrero aproveitou vacilo do palmeirense Luan para ganhar a disputa de bola. Na cara do goleiro Jailson, o peruano fuzilou. Em seguida, lesionado, Willian acabou substituído por Borja.

No começo do segundo tempo, Cuca passou Michel Bastos para o meio de campo e deslocou Zé Roberto para a lateral esquerda. Em uma jogada perigosa do modificado time alviverde, Michel Bastos cobrou escanteio do lado direito, Luan cabeceou e Thiago salvou o Flamengo.

Pouco depois de substituir Everton Ribeiro, Geuvânio entrou na área pela direita e foi claramente derrubado por Michel Bastos. Jailson Macedo Freitas marcou pênalti. Na cobrança, o meia Diego bateu no canto esquerdo do goleiro e viu o palmeirense defender.

Em busca da vitória, os dois treinadores fizeram alterações ofensivas. Na última chance do jogo, Dudu puxou contra-ataque e tocou para Borja pela esquerda. O colombiano entrou na área e bateu para defesa de Thiago. Ao final do jogo, a torcida rubro-negra vaiou e pediu a saída do técnico Zé Ricardo.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 2 x 2 PALMEIRAS

Data: 19 de julho de 2017, quarta-feira

Local: Estádio Ilha do Urubu, em Rio de Janeiro (RJ)

Horário: 21h45 (de Brasília)

Árbitro: Jailson Macedo Freitas (BA-CBF)

Assistente: Alessandro A. Rocha de Matos e Elicarlos Franco de Oliveira (BA-CBF)

Cartões amarelos: Márcio Araújo, Mancuello (FLA) Bruno Henrique, Mina, Luan, Borja, Dudu, Michel Bastos, Thiago Santos, Jailson e Tchê Tchê (PAL)

Gols:

FLAMENGO: Pará, aos 7 minutos do 1º Tempo, Guerrero, aos 43 minutos do 1º Tempo

PALMEIRAS: Willian, aos 31 minutos do 1º Tempo, e Roger Guedes, aos 42 minutos do 1º Tempo

FLAMENGO: Thiago; Pará, Réver, Rafael Vaz e Trauco; Márcio Araújo (Berrio) e Cuéllar; Everton Ribeiro (Geuvânio), Diego e Everton (Mancuello); Guerrero

Técnico: Zé Ricardo

PALMEIRAS: Jailson; Mayke, Mina, Luan, Tchê Tchê e Michel Bastos (Keno); Bruno Henrique (Thiago Santos) e Tchê Tchê; Roger Guedes, Zé Roberto e Dudu; Willian (Borja)

Técnico: Cuca

fonte gazeta esportiva