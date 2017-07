Corinthians iguala terceira maior série invicta da sua história

O empate sem gols do Corinthians com o Avaí, na noite da última quarta-feira, no estádio da Ressacada, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, fez com que a equipe do técnico Fábio Carille chegasse a 29 jogos sem derrotas na atual temporada. Dessa forma, o Alvinegro alcança a terceira maior série invicta de toda a sua história, igualando feito obtido em 1956.

Naquela ocasião, o time passou praticamente todo o segundo semestre da temporada sem derrotas, acumulando 21 vitórias e oito empates até ser derrotado pelo XV de Jaú, fora de cassa, em duelo válido pelo Campeonato Paulistano dia 9 de dezembro daquele ano. O início tinha no dia 26 de julho, quando a equipe fez 3 a 1 sobre o Jabaquara com gols de Carbone, Zezé e Baltazar.

A segunda maior série foi entre os anos de 1936 e 1937, quando somou 31 duelos sem ser derrotado. Mais à frente e mais distante do elenco atual está a sequência de 37 duelos invicto conquistada em 1957, até hoje a melhor marca registrada pelo clube do Parque São Jorge.

A sequência atual teve início há quatro meses, no dia 19 de março, com um empate por 1 a 1 com o Red Bull, no estádio de Itaquera. Quatro dias antes, o Timão foi superado pela equipe da Ferroviária por 1 a 0, em Araraquara, em uma de suas duas derrotas em 2017. Desde então, o grupo de atletas soma 17 derrotas e 12 empates.

Desde então, é apenas a terceira vez que o time passa dois jogos sem conseguir vencer. A outra vez em que isso aconteceu foi quando o Alvinegro acabou eliminado nos pênaltis da Copa do Brasil pelo Internacional, no dia 19 de abril, e empatou com o São Paulo no final de semana seguinte, no dia 23, com ambos duelos terminando 1 a 1 no tempo normal.

O Corinthians agora tenta retomar o caminho das vitórias na partida contra o Fluminense, marcada para este domingo, às 16h (de Brasília), no estádio do Maracanã. Com 37 pontos conquistados, o time está seis à frente do Grêmio, segundo colocado do Brasileiro.

fonte gazeta esportiva