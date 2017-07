Com Bruno Henrique de volta, Levir relaciona 21 atletas contra o Bahia

O técnico Levir Culpi, do Santos, relacionou 21 jogadores para a partida contra o Bahia, marcada para este domingo, às 11 horas (de Brasília), no Pacaembu, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. As novidades são os retornos do lateral direito Daniel Guedes e do atacante Bruno Henrique, após cumprirem suspensão automática.

Em contrapartida, a lista de desfalques é imensa: Vladimir, Gustavo Henrique, Luiz Felipe, Victor Ferraz, Zeca, Renato, Vitor Bueno, Ricardo Oliveira e Nilmar estão fora do confronto. Assim como o zagueiro Lucas Veríssimo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Isso posto, o Santos deve entrar em campo diante dos baianos com a seguinte formação: Vanderlei; Daniel Guedes, Fabián Noguera (Cleber), David Braz e Jean Mota; Yuri, Vecchio e Lucas Lima; Copete, Bruno Henrique e Kayke.

Considerados titulares, Ricardo Oliveira, Gustavo Henrique e Victor Ferraz seguem recuperando as formas física e técnica para voltarem a ser relacionados. Fora há quase dois meses, o atacante sofreu lesão no tornozelo e, em seguida, pegou uma pneumonia. O zagueiro, por sua vez, está ausente há mais tempo ainda, já que em setembro de 2016 rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Já o lateral direito teve contusão no mesmo local durante o clássico contra o São Paulo, no dia 9 de julho.

O lateral esquerdo Zeca segue realizando trabalhos de prevenção e recuperação. Ele foi submetido a uma artroscopia no joelho esquerdo em 12 de abril e desfalcou o time por um mês. Em seu terceiro jogo após o retorno, no dia 28 de maio, o jogador sentiu dores na perna esquerda, o que dez o departamento médico do clube mudar a programação do atleta, que voltou a treinar em campo nesta semana.

O zagueiro Luiz Felipe, que rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito no ano passado, já havia sido liberado para os treinos táticos, mas há pouco mais de um mês sofreu lesão na perna direita, atrasando seu retorno aos jogos. Ele deve voltar a trabalhar com o grupo na semana que vem.

Já o volante Renato segue se recuperando de um estiramento na perna direita e também foi vetado pelo departamento médico do Santos. O goleiro Vladimir, por sua vez, trata de uma entorse no joelho esquerdo e será desfalque por mais algumas semanas.

Desfalque certo até 2018, o meia Vitor Bueno, que rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito no empate em 1 a 1 com o Atlético-GO, no dia 1º de julho, passou por cirurgia de reconstrução no dia 6 de julho.

Por fim, o atacante Nilmar, que é o sétimo reforço do Peixe na temporada 2017, segue no Centro de Excelência em Recuperação de Atletas de Futebol realizando trabalhos de prevenção e recondicionamento físico sob a orientação do fisioterapeuta Luiz Alberto Rosan. Ele deve iniciar os treinos físicos no CT Rei Pelé a partir de segunda-feira. Não há previsão de estreia com a camisa santista.

Abaixo, veja a lista com os 21 atletas convocados para a partida contra o Bahia:

Goleiros: João Paulo e Vanderlei

Zagueiros: Cleber Reis, Fabián Noguera e David Braz

Laterais: Daniel Guedes, Matheus Ribeiro e Orinho

Meio-campistas: Alison, Emiliano Vecchio, Jean Mota, Leandro Donizete, Lucas Lima, Rafael Longuine, Serginho e Yuri

Atacantes: Bruno Henrique, Jonathan Copete, Kayke, Thiago Ribeiro e Vladimir Hernández

fonte gazeta esportiva