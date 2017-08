Santos e Fla se reencontram pelo Brasileiro, no Pacaembu

O jogaço entre Santos e Flamengo, na última semana, válido pela volta das quartas de final da Copa do Brasil, ainda não saiu totalmente da cabeça dos torcedores. Em duelo recheado de viradas e polêmicas, o Peixe venceu por 4 a 2, mas o Rubro-Negro avançou no mata-mata. Agora, as duas equipes se reencontram, nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), no Pacaembu, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Apesar do novo embate ser válido pelo torneio de pontos corridos, o caráter decisivo continua semelhante ao da última quarta, principalmente porque os dois clubes estão brigando na parte de cima da tabela e pretendem se manter na cola do líder Corinthians. O Alvinegro da Vila, que vem de empate por 1 a 1 com o Grêmio no Rio Grande do Sul, está na terceira posição, com 31 pontos, dois a mais que os Fla, que empatou pelo mesmo placar com os corintianos, em Itaquera.

“Ficou um gosto amargo por conta da eliminação contra eles na última semana. Merecíamos a classificação pelo que jogamos, mas é passado. Quarta é Campeonato Brasileiro. Será mais um jogo difícil e temos que enfrentar de maneira natural. É um jogo muito importante, contra um candidato ao título, que está brigando conosco na ponta da tabela. Será bem difícil, mas vamos nos preparar bem”, explicou o volante santista Alison.

Para Zé Ricardo, técnico do Flamengo, o fato de os times se conhecerem bem será um complicador para a partida desta quarta.

“Logicamente que quando duas equipes se enfrentam com uma certa frequência elas acabam se conhecendo e fica muito mais complicado surpreender o oponente. Isso porque ele sabe as suas principais estratégias. Mais do que nunca este tipo de situação nos força a trabalhar no sentido de tentar alternativas e procurar encontrar novas maneiras de vencer. O Santos tem um elenco qualificado, joga em casa e vai mais uma vezs exigir demais de nós. O importante é mantermos a pegada exibida contra o Corinthians, principalmente no segundo tempo”, disse o comandante flamenguista.

Em termos de escalação, o técnico Levir Culpi tem algumas dúvidas. Isso porque o veterano Renato treinou com bola nos últimos dias e deve reforçar a equipe. O volante está recuperado de um estiramento na coxa direita. Por conta do problema, ele não atua desde o último dia 9, na vitória sobre o São Paulo, na Vila Belmiro. Em contrapartida, o lateral-direito Victor Ferraz ainda não se recuperou de pancada na cabeça e está fora.

Já pelo lado do Flamengo, Zé Ricardo não quis antecipar a formação que pretende utilizar contra os paulistas, porém, sem maiores problemas, vai manter a base que jogou contra o Corinthians.

FICHA TÉCNICA

SANTOS X FLAMENGO

Local: Estádio do Pacaembu, em São Paulo (SP)

Data: 02 de agosto de 2017, quarta-feira

Horário: 21h45 (de Brasília)

Árbitro: Eduardo Tomaz de Aquino Valadao (GO)

Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva (GO) e Cristhian Passos Sorence (GO)

SANTOS: Vanderlei; Daniel Guedes, Lucas Veríssimo, David Braz e Jean Mota; Yuri, Renato e Lucas Lima; Copete, Bruno Henrique e Ricardo Oliveira.

Técnico: Levir Culpi

FLAMENGO: Diego Alves; Pará, Réver, Juan e Trauco; Márcio Araújo, Cuéllar, Diego e Éverton Ribeiro; Everton e Guerrero.

Técnico: Zé Ricardo

fonte gazeta esportiva