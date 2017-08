Corinthians tenta manter o foco contra o Galo

Campeão do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o invicto Corinthians mantém a sua luta contra a desconcentração a duas rodadas do início do returno. O próximo desafio do líder será contra o Atlético-MG, a partir das 21 horas (de Brasília) desta quarta-feira, no Mineirão.

“O nosso time tem que continuar com a mesma concentração de antes de conquistar o primeiro turno. Não mudou nada. Não vamos deixar de seguir a linha de trabalho do Carille”, comentou o goleiro Cássio, referindo-se ao estilo comedido do seu treinador, que sempre ressalta o planejamento “jogo a jogo” do Corinthians.

Fábio Carille tem precisado lidar com uma série de baixas ultimamente. Um dos novos problemas é o meia Marquinhos Gabriel, que lesionou a coxa esquerda no empate por 1 a 1 com o Flamengo, no domingo, e cederá lugar a Camacho ou ao contestado Giovanni Augusto. Na outra ponta, o armador Clayson seguirá como substituto do atacante Romero, ainda com a coxa direita contundida.

A presença de Giovanni Augusto em campo depende da recuperação do volante Maycon, que, assim como o amigo Guilherme Arana, acusou desgaste físico. Se ele não puder atuar, Camacho será o segundo volante, abrindo espaço para o concorrente na armação. Por sua vez, Moisés permanece credenciado como reserva imediato da lateral esquerda.

Carille, no entanto, não gosta de supervalorizar os desfalques. Quando perdeu também o zagueiro Pablo e o meia Jadson, referências do Corinthians, o técnico não lamentou e transmitiu confiança aos seus reservas. Ele acredita que a postura foi determinante para o seu time já ter 41 pontos na tabela de classificação – oito de vantagem para o Grêmio, que visitará o lanterna Atlético-GO.

Já o Galo vem de uma vitória por 2 a 0 sobre o Coritiba, no domingo, e vê no confronto com o Corinthians uma boa oportunidade para resgatar de vez a segurança perdida com o acúmulo de tropeços na temporada. O time mineiro soma 23 pontos e amarga o meio da tabela.ATIVAR ALERTAS

Para brecar o Corinthians, o técnico Rogério Micale não confirmou se escalará o meio-campista Elias, ex-corintiano, ou manterá o trio de volantes que utilizou diante do Coxa. Adilson não agradou, enquanto Gustavo Blanco deixou o gramado elogiado. No ataque, Robinho aparece como opção para a vaga que foi de Pablo.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG X CORINTHIANS

Local: Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Data: 2 de agosto de 2017, quarta-feira

Horário: 21 horas (de Brasília)

Árbitro: Anderson Daronco (Fifa-RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Elio Nepomuceno de Andrade Junior (RS)

ATLÉTICO-MG: Victor; Marcos Rocha, Leonardo Silva e Fábio Santos; Rafael Carioca, Elias (Adilson), Rafael Blanco e Cazares; Robinho (Pablo) e Rafael Moura

Técnico: Rogério Micale

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Balbuena, Pedro Henrique e Moisés (Guilherme Arana); Gabriel, Camacho (Maycon), Giovanni Augusto (Camacho), Rodriguinho e Clayson; Jô

Técnico: Fábio Carille

fonte gazeta esportiva