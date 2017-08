São Paulo pega o Coxa em confronto direto contra o rebaixamento

Após vencer o Botafogo de forma épica no último final de semana, o São Paulo tentará nesta quinta-feira dar mais um passo em sua reação no Campeonato Brasileiro. A partir das 19h30 (de Brasília), no Morumbi, o Tricolor receberá o Coritiba em um confronto direto contra a zona de rebaixamento, válido pela 18ª rodada do torneio nacional.

Embalado por uma sequência de três jogos de invencibilidade, com duas vitórias e um empate, o São Paulo conseguiu escapar da parte mais baixa da tabela na última rodada, alcançando o 16º lugar, com 19 pontos, os mesmos do Coritiba, que aparece uma posição abaixo pelo saldo de gols.

“É um jogo de seis pontos, uma final. Se vencermos, conseguimos deixar um adversário para trás”, avaliou o volante Petros.

A expectativa é de casa cheia, já que a torcida tricolor reencontrará o ídolo Hernanes pela primeira vez desde o retorno do Profeta. Espera-se, inclusive, que o recorde de público do torneio – 51.511 pessoas -, registrado justamente no Morumbi, no duelo contra o Grêmio, seja superado diante dos paranaenses.

“Agradecemos ao torcedor, que vem nos ajudando. Peço que lotem o Morumbi na quinta para nos ajudar e nos fortalecer. Esperamos que lá dentro o São Paulo faça um grande jogo e vença”, afirmou o lateral esquerdo Edimar.

Em campo, Dorival Júnior repetirá a escalação que iniciou o jogo contra o Botafogo. Marcos Guilherme, herói da vitória histórica no Rio de Janeira, seguirá como opção no banco de reservas. A baixa mais sentida fica por conta de Wellington Nem, que terá de passar por uma cirurgia e não jogará mais nesta temporada.

Marcelo Oliveira pode ter até nove desfalques contra o São Paulo (Foto: Coritiba/Site Oficial)

O outro lado

Do G6 à zona da degola, em uma queda vertiginosa na tabela de classificação, e a situação do Coxa no Brasileirão mudou radicalmente. A esperança do torcedor alviverde é o time mostrar reação após a chegada do técnico Marcelo Oliveira que, no entanto, estreou com derrota em casa. Agora, para recuperar os pontos como visitante e recomeçar sua caminhada, os desafios não serão pequenos.

O primeiro deles será conseguir montar o time. Serão até nove desfalques ao todo, que obrigarão o treinador a mexer bastante na formação. O zagueiro Luizão e o atacante Henrique Almeida estão suspensos pelo terceiro amarelo. Com isso, Thalisson Kelven e Alecsandro serão os titulares. O atacante Kleber segue suspenso após o STJD não rever a pena de 15 partidas. Os zagueiros Werley e Walisson Maia, o volante Anderson, o meia Daniel e os atacantes Getterson e Iago seguem em recuperação no departamento médico, enquanto o lateral-esquerdo William Matheus é dúvida.

Prestes a estrear como titular, Thalisson garante estar tranquilo, mas sabe que o momento pode ser chave para a sequência da competição. “Minha expectativa é a melhor possível para estrear. Creio que chegou o meu momento e estou preparado para esta estreia. É um momento difícil contra o São Paulo, temos o mesmo número de pontos e é um confronto direto. A gente vai para vencer porque, depois, tem uma sequência boa, já tem o jogo contra a Chapecoense, para poder dar uma distanciada da zona”, comentou o jogador.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X CORITIBA

Local: Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP)

Data: 03 de agosto de 2017, quinta-feira

Horário: 19h30 (de Brasília)

Árbitro: Péricles Bassols Cortez (PE)

Assistentes: Clóvis Amaral da Silva e Cleberson do Nascimento Leite (ambos de PE)

SÃO PAULO: Renan Ribeiro; Bruno, Arboleda, Rodrigo Caio e Edimar; Jucilei e Petros; Marcinho, Hernanes e Cueva; Lucas Pratto

Técnico: Dorival Júnior

CORITIBA: Wilson; Léo, Márcio, Thalisson Kelven, W. Matheus (Carleto); Jonas, M. Galdezani, Tomas Bastos, Tiago Real; Rildo e Alecsandro

Técnico: Marcelo Oliveira