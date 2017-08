Vasco e Cruzeiro realizam confronto direto em Volta Redonda

O Vasco recebe o Cruzeiro nesta quinta-feira, às 20h (de Brasília), no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruz-Maltino vem de derrota de 1 a 0 para o Atlético-PR, enquanto que a Raposa tropeçou em casa, ao empatar sem gols com o Vitória. Ambos possuem 23 pontos conquistados e pretendem entrar de vez na briga pelo G6, a zona de classificação para a Copa Libertadores.

Os dois treinadores acreditam que o fato de as duas equipes fazerem campanhas semelhantes é a certeza de equilíbrio em Volta Redonda.

“São dois times que estão tentando crescer na competição, mas que sofrem com a irregularidade típica do Campeonato Brasileiro. Vasco e Cruzeiro já mostraram que podem estar mais acima na tabela de classificação e por isso mesmo a minha expectativa é a de um confronto muito equilibrado”, disse Milton Mendes, técnico do Vasco.

Vascaínos esperam confronto equilibrado,<br />mesmo jogando em casa (Foto: Nelson Costa/CRVG)

“Vai ser mais um jogo equilibrado neste Campeonato Brasileiro porque são duas equipes que se equivalem e que buscam jogar pela vitória, independentemente de onde estão. É imprevisível fazer qualquer prognóstico em termos de resultado quando se fala de um equilíbrio desses. No meu entender o fundamental é conseguirmos estar em uma boa noite para atingirmos o nosso objetivo”, destacou Mano Menezes, comandante do Cruzeiro.

Para passarem por cima desse equilíbrio, os cruzeirenses querem neutralizar os pontos fortes do adversário. Para isso, o time celeste pretende dominar as ações desde o apito inicial.

“Nós precisamos muito deste resultado e pelo equilíbrio entre os times nós temos que neutralizar os pontos fortes do Vasco, sem permitir que eles assumam o controle do jogo, pois estão precisando de recuperar da derrota passada. Vamos em busca de um triunfo e se conseguirmos fazer sobrepor o nosso estilo vamos construir o resultado”, analisou o meia Thiago Neves.

Mesmo em Volta Redonda, os vascaínos esperam contar com o apoio da torcida. O time carioca segue sem poder atuar em São Januário, por conta de uma suspensão do Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

Mano Menezes ressalta estilo parecido da Raposa e do Cruz-Maltino (Foto: Washington Alves//Light Press)

“Mesmo sem ser em nossa casa, que é São Januário, nós precisamos ganhar e a torcida mais uma vez vai chegar junto e vai nos apoiar. Ela já jogou junto conosco diante do Atlético Paranaense, mas infelizmente a bola acabou não entrando e as coisas não deram certo como projetamos. Portanto, estou confiante de que vamos conseguir reagir contra o Cruzeiro”, ressaltou o zagueiro Rafael Marques.

Em termos de escalação, o Vasco está indefinido. O lateral-esquerdo Ramon, com dores no músculo adutor da coxa direita, é dúvida e fará um teste de vestiário. Se for vetado, Henrique assume a vaga. O meia Wágner, livre de dores na coxa direita, volta a ser relacionado, mas deve começar no banco de reservas.

Pelo lado do Cruzeiro também há novidades, e o treinador vai fazer alterações em todos os setores: defesa, meio e ataque. Na defesa, o jovem Murilo volta para o time, já que o titular, Manoel, voltou a sentir dores no pé esquerdo, embora não tenha confirmado qualquer lesão. Na ala esquerda, Diogo Barbosa está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e não poderá entrar em campo. Bryan vai na vaga.

No meio-campo celeste, Ariel Cabral lesionou o tornozelo e ficará cerca de três semanas afastado. Mano Menezes optou por dar sequência na qualidade de passe na posição, escalando Lucas Silva no lugar.

Na frente, Sassá segue no time, já Rafael Sóbis deve ser opção no banco de reservas. O jogador chegou a desmaiar no vestiário após o empate com o Vitória, por 0 a 0, e vai ser poupado.

FICHA TÉCNICA

VASCO-RJ X CRUZEIRO-MG

Local: Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)

Data: 3 de agosto de 2017 (Quinta-feira)

Horário: 20h(de Brasília)

Árbitro: Vinicius Goncalves Dias Araujo (SP)

Assistentes: Rogerio Pablos Zanardo (SP) e Herman Brumel Vani (SP)

VASCO: Martín Silva, Gilberto, Rafael Marques, Jomar e Ramon (Henrique); Jean, Bruno Paulista (Escudero), Guilherme, Mateus Vital e Paulinho; Paulo Vítor

Técnico: Milton Mendes

CRUZEIRO: Fábio; Lucas Romero, Leo, Murilo e Bryan; Henrique e Lucas Silva; Elber, Thiago Neves e Rafinha; Sassá

Técnico: Mano Menezes