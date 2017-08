Ao lado de "parças", Neymar veste a camisa 10 e bate bola no Parc des Princes

camisa 10 do Paris Saint-Germain já é de Neymar. Logo depois de ser apresentado oficialmente como reforço do clube francês, em entrevista ao lado do presidente do clube, Nasser Al-Khelaifi, o atacante vestiu as novas cores pela primeira vez, no gramado do Parc des Princes. O astro bateu bola, fez algumas embaixadinhas e posou para fotos ao lado de mais de 10 amigos, os "parças" costumeiros.

Neymar voltará ao estádio neste sábado, quando será apresentado aos torcedores no mesmo gramado, antes da estreia do PSG no Campeonato Francês, diante do Amiens, às 12h15 (de Brasília) - o SporTV transmite o jogo ao vivo, e o GloboEsporte.com acompanha em Tempo Real, com vídeos. Não está descartada do atacante ir a campo na partida, uma vez que ele se colocou à disposição para atuar.