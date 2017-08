Flu busca retomar caminho das vitórias contra o Atlético-GO

Completando três partidas sem vitórias no Campeonato Brasileiro após ceder empate por 2 a 2 com o Sport, o Fluminense recebe o Atlético-GO neste sábado, às 19h(de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), pela 19ª rodada da competição. O Tricolor soma 22 pontos e pretende se aproximar de vez do G6, zona de classificação para a Copa Libertadores. Já o Dragão, que segura a lanterna da competição com 12 pontos, quer reagir após ser derrotado por 1 a 0 para o Grêmio.

Abel Braga, comandante do Fluminense, pediu cuidado com o adversário, apesar da má campanha. “Nós precisamos nos impor desde cedo e conquistar os três pontos, mas ninguém deve esperar facilidades. O Atlético-GO vem crescendo na competição, conseguindo bons resultados e vendendo caro quando perde. A posição na tabela de classificação quer dizer muito pouco quando a bola começa a rolar neste Campeonato Brasileiro”, analisou o treinador.

Na visão dos atletas do Fluminense, o jogo contra o Dragão é fundamental para a sequência do trabalho. “A partida contra o Atlético-GO se tornou um jogo fundamental por conta dos últimos resultados e pela nossa necessidade de reação na tabela de classificação. Vamos jogar em casa e não podemos pensar em nenhuma outra possibilidade que não seja a soma dos três pontos”, disse o zagueiro Henrique, um dos líderes do atual elenco tricolor.

Para este compromisso, o Fluminense perdeu o lateral direito Lucas, que cumpre suspensão por ter sido advertido com o terceiro cartão amarelo contra o Sport, e o volante equatoriano Jefferson Orejuela, que foi expulso neste mesmo jogo. Assim, Renato assume a lateral e Mateus Norton ganha uma oportunidade no meio-campo. O lateral-esquerdo Léo volta a ficar à disposição, mas vai disputar posição com Marlon, que se destacou diante dos pernambucanos.

Pelo lado do Atlético-GO, ficou o sentimento de que o resultado contra o Grêmio seria diferente se o time tivesse aproveitado as oportunidades, principalmente as do primeiro tempo, quando dominou o jogo. A ordem é tentar repetir aquela atuação.

“Se tivermos como modelo o primeiro tempo contra o Grêmio, vamos nos aproximar de um bom resultado contra o Fluminense. Temos que jogar com muita personalidade”, afirmou o lateral direito André Castro.

Para repetir o bom primeiro tempo, o Dragão aposta na manutenção da base. A única modificação em relação ao jogo contra os gremistas será a entrada do volante Silva na vaga de Igor, suspenso por acúmulo de cartões amarelos.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE-RJ X ATLÉTICO-GO

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 5 de agosto de 2017 (Sábado)

Horário: 19h(de Brasília)

Árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR)

Assistentes: Bruno Boschilia (Fifa-PR) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

FLUMINENSE: Júlio César, Renato, Henrique, Renato Chaves e Marlon (Léo); Marlon Freitas, Mateus Norton, Wendel e Gustavo Scarpa; Wellington Silva e Henrique Dourado

Técnico: Abel Braga

ATLÉTICO-GO: Felipe, André Castro, Gilvan, Roger Carvalho, Bruno Pacheco; Paulinho, Silva, Andrigo, Jorginho e Niltinho; Walter

Técnico: João Paulo Sanches