Jadson volta a correr no gramado e pode ser opção contra o Vitória

O Corinthians tem aproveitado as suas duas semanas sem compromissos pelo Campeonato Brasileiro para recuperar jogadores. O meia Jadson, por exemplo, voltou a correr no gramado do CT Joaquim Grava na manhã desta sexta-feira – ele fraturou duas costelas há menos de um mês.

Jadson se exercitou ao lado do meia Marquinhos Gabriel, do lateral esquerdo Moisés e do volante Mantuan, que também estavam sob os cuidados do departamento médico. Dessa maneira, poderá virar uma opção para o técnico Fábio Carille diante do Vitória, no sábado de 19 de agosto, em Itaquera.

O empecilho para o retorno de Jadson é físico. O jogador de 33 anos não costuma entrar em forma tão rapidamente depois de um período de inatividade, o que poderá render novas chances ao meia-atacante Clayson, destaque na vitória por 3 a 1 sobre o Sport, na rodada passada do Brasileiro.

Outro titular que os torcedores têm ansiedade para ver reabilitado é Pablo. No empate por 0 a 0 com o Avaí, em 9 de julho, mesmo dia em que um choque com o zagueiro Betão resultou na contusão de Jadson, o zagueiro acusou uma nova lesão muscular na coxa direita. Ele deverá demorar um pouco mais, contudo, para reaparecer na equipe.

“É importante que esses jogadores de qualidade retornem de lesão, para o grupo estar ainda mais fortalecido. O Fábio ficará com uma dor de cabeça sadia, porque aqueles que entraram deram conta do recado”, comentou o lateral direito Fagner. No caso de Pablo, o substituto tem sido o prata da casa Pedro Henrique.