Santos e Fluminense não saem do zero no Pacaembu

Quem apenas ver o placar de 0 a 0 pode imaginar que o duelo entre Santos e Fluminense, válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, tenha sido monótono no Pacaembu. Porém, as duas equipes fizeram um confronto movimentado na noite desta segunda-feira, com direito a boas chances perdidas para os dois lados e até bola na trave. Mesmo assim, Peixe e Tricolor não conseguiram balançar as redes e saíram de campo com um placar que não foi bom para ninguém.

Com o resultado, o alvinegro segue no G3, mas parou nos 36 pontos e não encostou nos líderes Grêmio e Corinthians. Já o time carioca continua com 27 pontos e caiu para a 10ª posição na tabela.

Na 21ª rodada, os santistas viajam até o Paraná para o duelo contra o Coritiba, no próximo domingo, às 19h (de Brasília), no Couto Pereira. Já o Flu só entra em campo na segunda que vem, às 20h, contra o Atlético-MG, no Maracanã.

Santos pressiona, mas não marca

Jogando em sua ‘segunda casa’, o Santos começou tomando a iniciativa contra o Flu. Apostando no toque de bola rápido, os santistas chegaram bem aos 12 minutos, após Alison avançar pela direita e cruzar para Thiago Ribeiro dentro da área. O atacante, porém, dividiu com a zaga carioca e mandou por cima do gol.

Na jogada seguinte, foi a vez de Victor Ferraz arriscar de longe, assustando o goleiro Júlio César. Já aos 19 minutos, Lucas Lima passou com facilidade pelo seu xará do Fluminense e chutou cruzado de dentro da área. A bola passou com muito perigo por cima do travessão.

A superioridade santista continuou no Pacaembu. Aos 30 minutos, Léo Cittadini recebeu na entrada da área e bateu colocado. Júlio César se esticou todo e salvou o Fluminense.

O time carioca, por sua vez, só chegou com perigo real aos 37 minutos, quando Lucas recebeu cruzamento e tentou ajeitar para o meio da área, mas a redonda desviou em Zeca e saiu.

E os 43, o Peixe desperdiçou a melhor oportunidade da primeira etapa. Após erro na saída de bola do Flu, Lucas Lima acha Ricardo Oliveira completamente livre dentro da área. O camisa 9 resolveu tocar para Hernández. O colombiano, porém, abdicou do chute e errou o passe ao tentar devolver a bola para o centroavante.

Flu melhora, mas placar termina zerado

O segundo tempo começou elétrico no Pacaembu. Logo aos cinco minutos, Henrique Dourado aproveitou rápido contra-ataque do Flu e deixou Wendel na cara do gol. O volante driblou Vanderlei, mas mandou na trave.

Diferentemente do que aconteceu na primeira etapa, o Tricolor das Laranjeiras voltou do intervalo se arriscando mais no ataque. Aos 12, Vanderlei afastou mal, mas Henrique Dourado teve problemas para dominar e desperdiçou boa chance.

O Santos ‘acordou’ somente aos 20 minutos, quando Lucas Crispim, que entrou na vaga de Thiago Ribeiro, tentou bater na entrada da área e a bola acabou sobrando para Vladimir Hernández. O colombiano bateu colocado, mas não acertou o gol de Júlio César.

Ao 30, Lucas Lima cobrou falta dentro da área, Gustavo Henrique desviou de cabeça, mas Júlio César salvou o Flu.

Com o passar do tempo, as duas equipes foram em busca da vitória e o confronto ficou aberto no Pacaembu. Porém, nenhuma das equipes conseguiu balançar as redes e a partida acabou mesmo no 0 a 0 no Pacaembu.

FICHA TÉCNICA

SANTOS 0 X 0 FLUMINENSE

Local: Estádio do Pacaembu, em São Paulo (SP)

Data: 14 de agosto de 2017, segunda-feira

Horário: 20h (de Brasília)

Árbitro: Andre Luiz de Freitas Castro (GO)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Leone Carvalho Rocha (GO)

Público: 22.018

Renda: R$ 686.240,00

Cartões amarelos: SANTOS: Alison. FLUMINENSE: Henrique Dourado, Marlon Freitas.

SANTOS: Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Zeca; Alison, Léo Cittadini e Lucas Lima; Vladimir Hernández (Jean Mota), Thiago Ribeiro (Lucas Crispim) e Ricardo Oliveira (Kayke).

Técnico: Levir Culpi

FLUMINENSE: Júlio César; Lucas, Henrique, Renato Chaves e Léo; Marlon Freitas, Orejuela, Wendel e Gustavo Scarpa (Robert); Wellington Silva (Marcos Júnior) e Henrique Dourado (Pedro).

Técnico: Abel Braga