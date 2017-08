Grêmio e Cruzeiro reeditam semifinal da Copa do Brasil de 2016

Quando a bola rolar na noite desta quarta-feira, Grêmio e Cruzeiro fazem o encontro dos maiores vencedores da Copa do Brasil. Gaúchos e mineiros somam juntos nove taças do torneio, o Tricolor com cinco canecos e os celestes com quatro. As equipes voltam a duelar pelo sonho de mais um troféu nesta quarta, em confronto válido pelas semifinais da competição, na Arena do Grêmio, no Rio Grande do Sul, às 21h45 (de Brasília).

As equipes se encontraram em 2016 na disputa. Curiosamente, Cruzeiro e Grêmio duelaram justamente nas semifinais, na oportunidade o time do Sul levou a melhor, passando pelos mineiros e chegando ao título sobre o Atlético-MG.

Grêmio terá força máxima contra o Cruzeiro (Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

Do ano passado pra cá, entretanto, alguma coisa mudou. No Grêmio a base foi mantida e algumas peças foram alteradas. No Cruzeiro o mesmo, mas o momento é diferente. Em 2016, a Raposa vivia o risco de rebaixamento e lutava nas duas frentes. Agora, o time de Mano Menezes tenta alcançar o G6 no Brasileirão e tem uma equipe mais bem trabalhada para o momento.

Para o jogo desta quarta-feira, o Grêmio terá o time titular completo para enfrentar o Cruzeiro. O único desfalque é o volante Maicon. O jogador sentiu dores no calcanhar de Aquiles do pé esquerdo e não foi relacionado para a partida. Assim, o garoto Arthur vai atuar ao lado de Michel no meio campo. Na lateral direita, a dúvida é entre os jogadores Edílson e Léo Moura. Os dois estão a disposição do técnico Renato Portaluppi e a tendência é que Edílson siga como o titular da vaga.

O volante Michel falou sobre a importância de conseguir um bom resultado na primeira partida jogando dentro de casa. “Começar com o pé direito dentro de casa é muito importante. Se der para decidir temos que fazer isso dentro de casa porque fora a gente sabe que é complicado, ainda mais contra uma grande equipe que a do Cruzeiro”, afirmou. A expectativa é que mais de 40 mil torcedores estejam na Arena para apoiar o Grêmio no confronto desta quarta-feira.

Mano Menezes tem missão dura fora de casa (Foto: Washington Alves/Light Press/Cruzeiro)

Pelo lado mineiro da decisão, o técnico Mano Menezes não poderá contar com o atacante Sassá. O jogador não foi inscrito na competição e já retornou a Belo Horizonte. Na vaga, Rafael Sóbis, que perdeu espaço nos últimos jogos será acionado. Será dele a missão de furar o bloqueio gremista, no entanto, vale destacar que o jogador não marca um gol há dois meses.

No meio, o Cruzeiro não terá Ariel Cabral, que está no departamento médico. A expectativa é que Lucas Silva cumpra a função no local. Na ala direita, Lucas Romero deve novamente ganhar a vaga de Ezequiel.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO X CRUZEIRO

Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)

Data: 16 de agosto de 2017, quarta-feira

Horário: 21h45 (de Brasília)

Árbitro: Marcelo Aparecido R. de Souza (SP)

Assistentes: Anderson José de Moraes Coelho (SP) e Bruno Salgado Rizo (SP)

GRÊMIO: Marcelo Grohe; Edílson, Pedro Geromel, Walter Kannemann e Bruno Cortez; Arthur, Michel, Ramiro, Luan e Pedro Rocha; Lucas Barrios

Técnico: Renato Portaluppi

CRUZEIRO: Fábio; Lucas Romero, Léo, Murilo, Diogo Barbosa; Henrique, Lucas Silva, Thiago Neves, Robinho, Alisson e Rafael Sóbis

Técnico: Mano Menezes

fonte gazetaesportiva