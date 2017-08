Flamengo enfrenta lanterna do Brasileirão para voltar ao G6

Dividindo as atenções com o clássico com o Botafogo, pelas semifinais da Copa do Brasil, o Flamengo dá uma pausa no mata-mata e recebe o Atlético-GO neste sábado, às 19h (de Brasília), na Ilha do Urubu, no Rio de Janeiro, em confronto válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro empatou sem gols com o Glorioso no meio de semana, pelo confronto de ida, em jogo que marcou a estreia do técnico Reinaldo Rueda, que agora vai dirigir o time pelo Brasileirão.

Rueda encontra o Flamengo na sétima posição com 29 pontos, tendo a necessidade de ganhar para entrar no G-6, a zona de classificação para a Copa Libertadores. O rival é o lanterna Atlético-GO, que tem apenas 15 pontos e ganhou novo fôlego ao derrotar o Coritiba por 1 a 0 no último fim de semana, em Goiás. O fato de o rival estar em situação delicada não anima os flamenguistas.

“O Flamengo precisa sempre entrar em campo preparado para enfrentar grandes adversários e por isso mesmo não vamos nos iludir com uma campanha ruim de um adversário, pois todos são complicados e querem buscar um resultado positivo”, disse o goleiro Diego Alves.

O treinador colombiano garante que o interesse na Copa do Brasil não vai minimizar a vontade de ganhar os jogos pelo Campeonato Brasileiro. “O Campeonato Brasileiro é uma competição muito importante e pela qualidade de seu elenco e pela sua grandeza precisa sempre buscar a melhor pontuação possível. O jogo contra o Atlético Goianiense é muito importante”, afirmou Rueda.

Apesar de garantir que não vai perder o foco no Brasileirão, Rueda vai preservar alguns titulares de olho na Copa do Brasil, pois o jogo de volta contra o Botafogo já é na próxima quarta-feira. Certos no time são os atletas que não foram inscritos no mata-mata e que não podem encarar o Glorioso, como Diego Alves, o zagueiro Rhodolfo, o meia Everton Ribeiro e o atacante Geuvânio.

Pelo lado do Atlético-GO, o técnico João Paulo Sanches pediu a seus comandados personalidade: “Temos que jogar contra o Flamengo acreditando que podemos conquistar um resultado positivo, já que estamos subindo na tabela de classificação e não aceitamos o rebaixamento. Podemos mudar essa realidade pensando no jogo a jogo e o foco neste momento é o Flamengo. Temos que acreditar e jogar com muita personalidade, tentando impor o nosso estilo de jogo”, disse Sanches.

Em termos de escalação, João Paulo Sanches vai promover apenas uma alteração em relação ao confronto com o Coritiba. O meia Andrigo, que cumpriu suspensão diante do Coxa, reaparece e ocupa a vaga do atacante Niltinho, vetado por conta de pancada no joelho direito. No primeiro turno as duas equipes se enfrentaram no Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO), e o Flamengo levou a melhor, atropelando o rival com um triunfo por 3 a 0. Naquela ocasião, Everton, Leandro Damião e Rodinei anotaram os gols cariocas.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO-RJ X ATLÉTICO-GO

Local: Ilha do Urubu, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 19 de agosto de 2017 (Sábado)

Horário: 19h(de Brasília)

Árbitro: Rodolpho Toski Marques (Fifa-PR)

Assistentes: Bruno Boschilia (Fifa-PR) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

FLAMENGO: Diego Alves, Pará, Rhodolfo, Léo Duarte e René; Márcio Araújo, Willian Arão, Federico Mancuello e Everton Ribeiro; Geuvânio e Felipe Vizeu

Técnico: Reinaldo Rueda

ATLÉTICO: Felipe; Jonathan, Gilvan, William Alves e Bruno Pacheco; Igor, Paulinho, Andrigo, Jorginho e Diego Rosa; Walter

Técnico: João Paulo Sanches