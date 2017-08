Fluminense e Atlético-MG fazem confronto direto de olho no G6

Duas equipes que estão no meio da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, Fluminense e Atlético-MG se enfrentam nesta segunda-feira, no Maracanã. A partida pode valer a aproximação à zona de classificação para a próxima Copa Libertadores.

No Flu, o clima é de confiança para o duelo. Os tricolores não perdem há quatro rodadas. No entanto, neste período foram três empates e uma vitória. O pensamento na equipe carioca é de ter um bom resultado em casa, algo que aconteceu pouco no primeiro turno. O técnico Abel Braga destacou que o momento é de fazer valer o mando de campo.

“Vamos para dois jogos dentro de casa e esperamos mudar o retrospecto. De qualquer forma, temos sete jogos fora de casa sem perder. Isso é positivo. Significa que a equipe não tem medo”, avaliou o treinador.

Tricolor carioca defende sequência invicta de quatro rodadas (Foto: Lucas Merçon/ FFC)

O comandante tricolor espera um adversário disposto a buscar o ataque. Abel lembrou que o Atlético-MG foi bem na rodada passada, quando venceu o Flamengo no Independência.

“O Atlético-MG vai vir aqui marcar alto. Era um dos candidatos ao título, mas isso não significa nada. A gente tem tido bom rendimento. Jogamos de igual para igual”, declarou.

Para esta partida, o técnico deve fazer apenas uma alteração na equipe. Marlon é o favorito a retornar para a lateral esquerda na vaga de Léo. No restante, a escalação será a mesma do empate com o Santos, na última rodada. O treinador descartou a utilização de Douglas e Sornoza, que se recuperam de lesão. Além deles, o Fluminense não poderá ter a estreia do atacante Robinho, não regularizado a tempo.

No Atlético-MG, o técnico Rogério Micale não escondeu a escalação. A grande novidade foi a presença dos atacantes Fred e Robinho entre os reservas. Robinho já vinha sendo opção, mas Fred perdeu a vaga para Rafael Moura, que foi o principal nome da vitória sobre o Flamengo.

Decisivo contra o Fla, Rafael Moura deve deixar Fred no banco (Foto: Bruno Cantini/ CAM)

“Rafael, no último jogo, deu uma assistência para o pênalti e fez o gol. Tenho que colocar isso na balança. Fred é o artilheiro do ano. É saudável isso, deixa a dor de cabeça para mim. Não posso, em determinado momento, interromper um jogador que está tendo um rendimento muito bom. Tem os titulares, a gente sabe, mas se alguém vier surgindo e estiver em um rendimento bom, por que não pode virar titular? A gente não tem só 11” comentou o treinador, campeão olímpico com o Brasil em 2016.

O Galo espera emplacar a segunda vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro para encostar de vez no G6. Tido como um dos favoritos no início da Série A, o Atlético-MG decepcionou, chegando a ocupar a zona de rebaixamento durante o primeiro turno.

FICHA TÉCNICA:

FLUMINENSE X ATLÉTICO-MG

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 21 de agosto de 2017, segunda-feira

Hora: 20h (de Brasília)

Árbitro: Vinicius Goncalves Dias Araujo (SP)

Assistentes: Rogerio Pablos Zanardo (SP) e Herman Brumel Vani (SP)

FLUMINENSE: Julio Cesar, Lucas, Renato Chaves, Henrique e Marlon; Orejuela, Marlon Freitas, Wendel e Gustavo Scarpa; Wellington Silva e Henrique Dourado

Técnico: Abel Braga

ATLÉTICO-MG: Victor, Marcos Rocha, Leonardo Silva, Gabriel e Fábio Santos; Roger Bernardo, Yago, Elias e Cazares; Luan e Rafael Moura

Técnico: Rogério Micale

Gazeta Esportiva