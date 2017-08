Copa do brasil - Cruzeiro recebe o Grêmio pelo sonho da vaga na final

Cruzeiro e Grêmio decidem, nesta quarta-feira, no Mineirão, às 21h45 (de Brasília), a vaga na final da Copa do Brasil. No que depender do técnico Mano Menezes, a confiança é grande e ele arrisca até um placar.

Para o Cruzeiro só vale a vitória. O time mineiro perdeu o confronto de ida na Arena Grêmio e precisa vencer, pelo menos por 1 a 0 (mesmo resultado do primeiro encontro), para levar o confronto para os pênaltis. Para avançar direto, a Raposa precisa superar o tricolor por dois gols de diferença, resultado que o treinador cruzeirense arriscou.

“Não gosto de falar sobre a maneira do adversário jogar. Mas me parece óbvio que a característica do Grêmio não vai mudar. Eles não precisam mudar para enfrentar o Cruzeiro aqui. Não mudou contra ninguém quando atuou fora, não vai mudar contra o Cruzeiro. Eu imagino 3 a 1 para a gente”, destacou o Mano.

Contra o Grêmio, Mano não poderá contar com Sassá, que não foi inscrito pela Raposa na competição. Na frente Rafael Sóbis comanda as ações. Na direita, sem Lucas Romero, Ezequiel será a opção. Um atleta que está confirmado é o meia Robinho, jogador que dá um ganho no passe celeste.

O técnico Renato Portaluppi vai ter o retorno do volante Maicon. O jogador não atuou no primeiro confronto pois estava com dores no tendão de aquiles do pé esquerdo. Assim, ele e o garoto Arthur devem disputar vaga ao lado de Michel no meio de campo. Caso o treinador gremista queira mais experiência que tenha bom lançamentos, ele deve optar por Maicon. Contudo, se preferir deixar a equipe mais ofensiva, pode escolher o menino Arthur.

Na defesa, Renato não vai contar com o zagueiro Pedro Geromel, que se lesionou no primeiro duelo da semifinal. A tendência é que Bressan entre na vaga, mas não é descartada a presença de Bruno Rodrigo na posição formando a dupla de zaga com Walter Kannemann. O argentino comentou sobre a ausência de Geromel. “Todos sabem a importância de Geromel. O nível de jogo que ele tem. Mas nós temos dois zagueiros muito bons para jogar na vaga dele e esse time tá consolidado. Está demonstrando em vários jogos que apesar de ter ausências importantes quem entra no jogo faz as coisas certas, mantém o nível. E vamos torcer que seja mais um jogo em que alguém de fora faça um bom trabalho”, disse.

O restante da equipe vai permanecer sendo a mesma que entrou em campo contra o Cruzeiro na Arena, na quarta-feira passada.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO X GRÊMIO

Local: Estádio Mineirão, Belo Horizonte (MG)

Data: 23 de agosto de 2017, quarta-feira

Horário: 21h45 (de Brasília)

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

Assistentes: Rodrigo Henrique Correa (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

CRUZEIRO: Fábio; Ezequiel, Léo, Murilo, Diogo Barbosa; Henrique, Hudson, Robinho, Thiago Neves; Alisson e Rafael Sóbis.

Técnico: Mano Menezes

GRÊMIO: Marcelo Grohe; Edílson, Bressan (Bruno Rodrigo), Walter Kannemann e Bruno Cortez; Maicon (Arthur), Michel, Ramiro, Luan e Pedro Rocha; Lucas Barrios.

Técnico: Renato Portaluppi

Fonte Gazeta Esportiva