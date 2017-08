Cruzeiro decide final da Copa do Brasil em casa contra o Flamengo

Cruzeiro vai decidir a final da Copa do Brasil em casa, dia 27 de setembro, a última quarta-feira do mês. A primeira partida será na quinta-feira, 7 de setembro, feriado do dia da independência, por causa dos jogos da seleção brasileira no dia 5 do mesmo mês. Vale lembrar que a final não tem o critério de desempate do gol fora de casa.

Caso seja campeão, o Cruzeiro será penta e empatará com o Grêmio em número de títulos da Copa do Brasil. Porém, se o Flamengo for campeão, iguala a própria Raposa, com quatro taças. Comandante do Flamengo no início da campanha campeã da Copa do Brasil de 2013, além de ter levado o Corinthians a um título em 2009 e um vice-campeonato no ano anterior, Mano Menezes esteve presente no evento. Além do treinador do Cruzeiro, Tinga (diretor de futebol da Raposa), o meia Diego e o técnico do Flamengo, Reinaldo Rueda, também estiveram lá.

Para o treinador cruzeirense, é necessário estar atento durante todo o tempo na final e a aproximação da taça serve como um grande motivador para os atletas.

- É bom, numa disputa como essa entre dois grandes times, não se pode jogar bem só 90 minutos. (...) Nem precisa motivar os jogadores, o objetivo está ali.

Esta será a segunda final entre as duas equipe pela Copa do Brasil. Na outra vez que se encontraram em uma decisão, o Cruzeiro de Alex e companhia (que venceu a tríplice coroa naquele ano) empatou em 1 a 1 no jogo de ida com direito a gol de letra do camisa 10 da Raposa. Na partida de volta, o time celeste venceu por 3 a 1 no Mineirão.

A tendência é o Flamengo mandar seu jogo no Maracanã, mas o estádio ainda não está confirmado. O regulamento da competição permite que a decisão seja realizada em estádio com capacidade para 15 mil torcedores, o que daria brecha para o Fla atuar na Ilha do Urubu, por exemplo. O Cruzeiro jogará no Mineirão.

RETROSPECTO EM FINAIS DA COPA DO BRASIL

Decidir em casa costuma ser uma coisa para o Cruzeiro. Foram quatro decisões como mandante, sendo três títulos (1993, 2000 e 2003) e um vice (2014). Porém, decidir no campo do adversário é uma incógnita para a Raposa: foi campeã em 96 e vice em 98.