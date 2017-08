O que e Plus Size

Modelo Iara Nunes

O plus size tem tomado conta do comércio de roupas nesses últimos tempos, inclusive no que diz respeito à própria moda, com modelos belíssimas. Mas, afinal de contas, o que é realmente plus size?

O que é plus size? O que significa?

Plus size é o nome que foi dado pelos norte-americanos para modelos de roupas acima do padrão convencional vendido nas lojas. Ou seja, “Plus Size”, em inglês, significa “Tamanho Maior”.

Portanto, qualquer roupa com numeração acima do número 44 encontra-se no gênero de roupas “Plus Size”.

Essa nova maneira de nomear esse vestuário destinado ao público mais fofinho, foi também uma maneira de incluir modelos maiores no mundo da moda, aumentando também o número de roupas vendidas.

Antes disso, haviam muitas roupas à venda nas lojas que chateavam muitas mulheres gordinhas por não ter a numeração disponível dessas mulheres que também são belíssimas, porém, precisam de uma numeração maior.

Como ela ganhou o mercado?

O Plus Size tem ganho bastante espaço na sociedade, inclusive no mundo da moda mesmo, nas agências de modelo, nas produtoras, entre os lojistas, no marketing e em outros setores que abrangem a moda em geral. O que também é vantagem para as gordinhas, pois desta forma, elas conquistam mais espaço inclusive no âmbito profissional, podendo atuar como modelos, o que está muito em alta nos dias de hoje.

Se você pesquisar na internet, verá que atualmente existem até mesmo concursos de beleza para as mulheres mais gordinhas e verá também o quão lindas elas são. Tudo isso contribui também para a auto-estima dessas mulheres, que muitas vezes se deprimiam e acabavam até engordando mais.