Rock in Rio 2017: Lady Gaga confirma que vai se apresentar no festival

Depois de ver Lady Gaga arrasar no Super Bowl na noite deste domingo, 5, os littlers monsters têm mais um motivo para comemorar. Ela está confirmada no Rock in Rio 2017! A cantora fez uma postagem em seu perfil no Facebook mostrando que irá participar do primeiro dia do festival, no dia 15 de setembro, sendo essa sua única apresentação no país neste ano.

Essa será a primeira fez que Gaga vem ao Rock in Rio. A cantora era uma das mais pedidas entre os fãs que a queriam no festival, tanto que a hashtag #LadyGagaRockInRio2017 chegou a ficar nos Trending Topics de todo o mundo.



Ainda entre as atrações, já estão confirmados: Maroon 5, Aerosmith, Bon Jovi, Red Hot Chili Peppers e Billy Idol. A venda dos ingressos começa dia 6 de abril.

Por: Aline Pollilo Do EGO, no Rio