Anitta se torna brasileira mais seguida no Instagram

Anitta está mesmo com tudo! Todo mundo aí sabe que a musa está totalmente focada em sua carreira internacional, não é mesmo? E tudo indica que a voz de "Will I See You" está conseguindo alcançar toda essa fama! Neste domingo (10), a cantora ultrapassou Bruna Marquezine e se tornou a brasileira com mais seguidores no Instagram.

De forma geral, os usuários podem considerar um empate, já que as duas aparecem com 22,7 milhões de seguidores. Mas a diferença existe: a artista pop aparece com 5 mil seguidores a mais do que a atriz. Mesmo assim, Neymar Jr. segue sendo a celebridade brasileira com mais admiradores nas redes sociais, somando 81,4 milhões de seguidores ativos.

Vale lembrar que os fãs de Bruna fizeram um mutirão para evitar que Anitta ultrapassasse a marca - no Twitter, era possível ver os fans duelando e promovendo suas favoritas. Tudo indica que temos uma vencedora, pelo menos por enquanto, né? E aí, o que vocês acham disso tudo?

fonte terra.com.br