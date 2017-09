Grêmio e Sport na Arena encerra 22ª rodada do Brasileirão

Em jogo único neste sábado, Grêmio e Sport se enfrentam na Arena dos mandantes para fechar a 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 40 pontos, o time gaúcho tenta diminuir a vantagem de 10 pontos do líder Corinthians. Já a equipe pernambucana busca a vitória para seguir na briga pelo G6 do Brasileirão.

O Tricolor Gaúcho terá duas ausências ofensivas para o confronto contra o time pernambucano pela competição nacional. Os jogadores Luan e Lucas Barrios estão defendendo as Seleções nacionais nas Eliminatórias da Copa do Mundo. Assim, Fernandinho e Everton devem assumir as vagas abertas.

Além deles, o técnico Renato Portaluppi vai ter que encontrar um substituto para o atacante Pedro Rocha, vendido para o Spartak, da Rússia. O meia Lincoln, que seria uma alternativa, foi emprestado por nove meses para o Rizespor, da Turquia, assim como o meia-atacante equatoriano Miller Bolaños, que foi emprestado ao Tijuana.

Com isso, o treinador gremista pode improvisar o lateral Léo Moura no meio de campo ou dar uma oportunidade ao peruano Beto Da Silva na equipe principal. O jogador até o momento apenas atuou com a equipe de transição ou com os reservas. Outra possibilidade pode ser a entrada do meia equatoriano Michael Arroyo. Ele está recuperado de uma cirurgia no nariz e só depende do aspecto físico-técnico para ficar a disposição de Renato.

No lado rubro-negro, o técnico Vanderlei Luxemburgo deve alterar o esquema e reforçar o meio-campo com três volantes na equipe: Anselmo, Rithely e Wesley. Assim, Diego Souza ganha mais liberdade para avançar junto aos jogadores Osvaldo e André. O restante do time deve permanecer o mesmo.

O meia-atacante Everton Felipe está relacionado para o confronto, mas só deve entrar caso haja necessidade. O treinador optou por preservar o atleta, pois não estaria com a cabeça 100% no Sport. “O Everton está com 7 milhões de euros na cabeça. Então, eu tenho que ter responsabilidade. Ele vai para o jogo, mas só vai entrar se houver necessidade. A minha experiência diz para que ele fique no banco. Tomara que a gente não precise dele”, destacou Luxemburgo.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO X SPORT

Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)

Data: 02 de setembro de 2017, sábado

Horário: 16h (horário de Brasília)

Árbitro: André Luiz de Freitas Castro (GO)

Assistentes: Fabrício Vilarinho da Silva (GO) e Leone Carvalho Rocha (GO)

GRÊMIO: Marcelo Grohe; Edílson, Bressan, Kannemann e Cortez; Michel, Arthur, Ramiro, Fernandinho e Léo Moura (Michael Arroyo ou Beto Da Silva); Everton.

Técnico: Renato Portaluppi

CRUZEIRO: Magrão; Samuel Xavier, Ronaldo Alves, Henríquez e Sander; Patrick ou Anselmo, Rithely, Wesley, Diego Souza e Osvaldo; André.

Técnico: Vanderlei Luxemburgo

fonte gazeta esportiva