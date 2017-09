Botafogo e Grêmio inciam disputa por vaga na semifinal da Libertadores

Um duelo de brasileiros vai esquentar a rodada de ida das quartas de final da Copa Libertadores. Botafogo e Grêmio medem forças, nesta quarta-feira, a partir das 21h45 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), sonhando em avançar no torneio continental. O choque de volta será na semana seguinte, dia 20, no Rio Grande do Sul. São dois times muito regulares e que talvez não estivessem entre os favoritos no início de temporada, mas que estão fazendo da vontade de vencer o combustível para irem longe.

Um exemplo disso aconteceu no fim de semana. O Botafogo conseguiu recuperar seu bom futebol e derrotou o Flamengo por 2 a 0, se aproximando do G6, a zona de classificação para a Copa Libertadores. Jair Ventura, comandante do Glorioso, comemorou a maneira com que a equipe se comportou projetando o duelo desta quarta-feira.

“Tivemos dificuldades recentes, mas voltamos a nos comportar como o time do Botafogo. Como a equipe que vem conseguindo vencer seus confrontos e decisões e isso nos dá moral para esse difícil compromisso contra o Grêmio, que tem um dos melhores times do país”, disse Jair Ventura.

O lateral-direito Arnaldo também falou sobre o confronto. “As duas equipes chegaram longe em todas as competições que disputaram e isso mostra o grau das duas equipes, o gabarito delas. O Botafogo precisa tentar um bom resultado neste primeiro jogo para ter tranquilidade na partida de volta, pois é sempre muito complicado jogar no Rio Grande do Sul. O Grêmio também é forte no contra-ataque e vamos precisar tomar a iniciativa no Rio de Janeiro, mas sem ficarmos expostos. A minha ideia é que será um confronto com cara de jogo de xadrez e qualquer descuido ou grande jogada pode decidir o confronto”, declarou.

Em termos de escalação o Botafogo conseguiu recuperar para o jogo os três titulares que estavam lesionados. O zagueiro argentino Joel Carli, que estava com uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda, o volante Rodrigo Lindoso, livre de dores na coxa direita, e o meia João Paulo, que está recuperado de lesão no músculo adutor da coxa esquerda, vão a campo. O desfalque é o lateral-esquerdo Víctor Luís, que cumpre suspensão por ter sido expulso contra o Nacional do Uruguai nas oitavas. Gilson assume a posição.

Já Grêmio deve manter o mistério sobre a presença de Luan até o início da partida. Antes da viagem para o Rio de Janeiro, na última quinta-feira, o jogador sentiu dores na coxa, quando foi constatado um edema muscular. Desde então, o meia-atacante realizou trabalhos fisioterápicos para poder estar presente no confronto contra o Glorioso. A tendência é que Luan não jogue. Caso isto aconteça, o técnico Renato Portaluppi deve utilizar o meia-atacante equatoriano Michael Arroyo na posição.

A única ausência confirmada no time gaúcho é a do volante Michel. O atleta recebeu o terceiro cartão amarelo no duelo contra o Godoy Cruz-ARG e cumpre suspensão. O provável substituto deve ser o garoto Jailson. Contudo, o treinador pode recuar Ramiro para atuar ao lado de Arthur. Assim, Fernandinho pode atuar na posição de Ramiro e Everton atuar na extrema esquerda.

O zagueiro Pedro Geromel deve ser a novidade gremista. O jogador retorna de lesão e vai reforçar a zaga do Tricolor Gaúcho ao lado de Walter Kannemann. Desta forma, o Bressan vira alternativa no banco de reservas. O argentino Kannemann falou sobre a dificuldade de encarar o time carioca na Libertadores. “Nós sabemos que o Botafogo tem um time muito difícil, com um trabalho técnico de grupo muito bom. Cada um jogador tem uma entrega total além das condições e isso faz com que o Botafogo esteja onde está hoje”, destacou

Quem avançar deste duelo pode ter um rival brasileiro nas semifinais, uma vez que o próximo adversário deste confronto sairá do choque entre Santos e Barcelona de Guayaqui, que fazem o jogo de ida também nesta quarta-feira, no Equador.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X GRÊMIO

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 13 de setembro de 2017 (Quarta-feira)

Horário: 21h45(de Brasília)

Árbitro: José Argote (Venezuela)

Assistentes: Luis Murillo (Venezuela) e Carlos López (Venezuela)

BOTAFOGO: Gatito Fernández, Arnaldo, Joel Carli, Igor Rabello e Gilson; Rodrigo Lindoso, Bruno Silva, Matheus Fernandes e João Paulo; Rodrigo Pimpão e Roger

Técnico: Jair Ventura

GRÊMIO: Marcelo Grohe; Edílson, Pedro Geromel, Walter Kannemann e Bruno Cortez; Jailson (Ramiro), Arthur, Ramiro (Fernandinho), Michael Arroyo e Fernandinho (Everton); Lucas Barrios.

Técnico: Renato Gaúcho

Gazeta Esportiva