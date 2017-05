Prazo para inscrição no Enem 2017 termina nesta sexta-feira

As inscrições para a edição 2017 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) encerram às 23h59 desta sexta-feira, dia 19 de maio. Segundo balanço parcial divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), às 11 horas de quinta (18) o sistema registrava 5.210.305 inscrições.

O Inep afirma que o prazo não será prorrogado. A taxa subiu para R$ 82 e o boleto precisa ser pago até 24 de maio. As inscrições ocorrem somente no site www.enem.inep.gov.br/participante. Vale ressaltar que elas só são consideradas confirmadas após o pagamento do boleto.

No ano passado, foram 9,2 milhões de inscritos. Em 2015, o total foi de 8,4 milhões.

Inscrições para o Enem terminam na sexta-feira (19), às 22h59 de MS

Para fazer a inscrição, você precisar saber:

qual o endereço de acesso

quais os documentos necessários

como definir sua senha

como pedir atendimento especializado

como e quem pode solicitar a isenção

Quem é isento da taxa de inscrição

Em três casos, os candidatos poderão ter isenção na taxa, ou seja, não precisarão pagar para realizar as provas: alunos do terceiro ano do ensino médio em escola pública; candidatos inscritos no CadÚnico e candidatos de famílias de baixa renda. Conheça as regras.

Sistema de segurança

Neste ano, o sistema do Enem ganhou reforços de segurança para evitar furtos de senha. A partir deste ano, não será mais possível criar uma nova senha direto no próprio site, e o usuário receberá um alerta por e-mail quando sua senha for alterada.

Datas das provas

O Enem 2017 será realizado em dois domingos consecutivos: 5 e 12 de novembro. No ano passado, a prova foi aplicada em um fim de semana (sábado e domingo, 5 e 6 de novembro). A modificação integra uma lista de novidades divulgadas pelo Ministério da Educação (MEC).

No primeiro domingo, as questões serão de linguagens, ciências humanas e redação, com cinco horas e meia de prova; no segundo, de matemática e ciências da natureza, com quatro horas e meia de duração. Data do resultado

Os resultados do Enem 2017 serão divulgados em 19 de janeiro de 2018. Os candidatos continuarão podendo acessar o resultado por área de conhecimento e o desempenho individual.

Outras novidades em relação a anos anteriores

Além das mudanças nas regras de isenção e na distribuição das provas, o Enem 2017 traz outras características diferentes em relação ao ano passado:

Cadernos de prova serão personalizados, com nome e número de inscrição na capa e cartão de respostas;

Não serão divulgados dados do Enem por escola;

Isentos do pagamento da inscrição que não comparecem perdem direito ao benefício no ano seguinte se a ausência não for justificada;

Enem não valerá como certificado do ensino médio;

Solicitação de tempo adicional para atendimento especial deve ser solicitada na inscrição;

MEC diz que estudantes recusaram, em consulta pública, possibilidade de fazer a prova no computador.