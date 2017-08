Embarcação da travessia Salvador-Mar Grande vira na Baía de Todos-os-Santos; número de mortos sobe para 22

Vinte e duas pessoas morreram após uma lancha virar na travessia entre Mar Grande e Salvador, na Baía de Todos-os-Santos, na manhã desta quinta-feira (24). A informação foi confirmada pela Marinha. Após a morte de um bebê, a Secretaria Municipal de Saúde de Salvador informou que o número de mortos subiu para 23. Entretanto, a Marinha ainda não confirma esse número.

Segundo a Marinha, informações passadas pela Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), apontam que a embarcação, chamada de Cavalo Marinho I, tinha capacidade total de 160 pessoas e transportava 133, sendo 129 passageiros e quatro tripulantes.

A Marinha diz que resgatou cinco corpos e que as outras 17 vítimas foram resgatadas por embarcações particulares.

Segundo a Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab), 89 pessoas foram resgatadas com vida até o momento. Dentre os sobreviventes resgatados, 70 estão na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em Mar Grande; 15 estão no Hospital Geral de Itaparica; dois estão no Hospital do Subúrbio e dois no Hospital Geral do Estado (HGE), ambos em Salvador.

Um dos sobreviventes do acidente, Edvaldo Santos de Almeida, chegou ao Terminal Náutico de Salvador socorrido por meio de uma lancha que trazia outros ocupantes da embarcação que virou no mar. Ele reclama que demorou muito tempo para que as vitimas fossem socorridas. "Tava chovendo, começou a molhar. Veio uma onda e virou. Tinha muita gente. Agora demorou muito para sermos socorridos, foram duas horas dentro do mar".

Edvaldo Santos de Almeida é um dos sobreviventes (Foto: Juliana Almirante / G1)

A Marinha ressalta que como embarcações particulares também fizeram resgates, não é possível afirmar precisamente o número de pessoas retiradas do mar.

Segundo informações da assessoria da Prefeitura Municipal de Vera Cruz, o acidente ocorreu a cerca de 200 metros do terminal marítimo do município, que fica na praia de Mar Grande. A embarcação seguia para Salvador e virou por volta das 6h30.

Acidente com embarcação na Bahia - vale (Foto: Arte/G1)

De acordo com a Capitania dos Portos, três equipes em três navios foram encaminhadas para o local do acidente. As operações de resgate contaram ainda com apoio do Grupamento Aéreo da Polícia Militar da Bahia e do Corpo de Bombeiros.

Vítimas de naufrágio com 130 pessoas começam a chegar na capital

Acidente ocorreu em Mar Grande, a cerca de 200 metros da costa (Foto: Rafael Alves/TV Bahia)

Travessia

Durante essa semana, a travessia Salvador-Mar Grande realizou paradas por conta do período de maré baixa prolongado, já que o terminal de Vera Cruz, que é utilizado pela travessia, fica inoperante. Na quarta-feira (23), por conta dos fortes ventos e mar agitado, a Astramab chegou a suspender a operação das escunas de turismo, o que já tinha ocorrido na terça-feira (22).

Por meio de nota, o governador Rui Costa decretou três dias de luto oficial, contados a partir de hoje, por conta da tragédia. "Manifesto minha solidariedade aos familiares das vítimas. Todas as forças do Governo do Estado estão mobilizadas para dar assistência e prestar socorro às vítimas. Estou acompanhando pessoalmente esta difícil operação desde cedo e todas as providências foram tomadas imediatamente". Também por meio de nota, a Presidência da República lamentou a perda trágica de dezenas de vidas. "As providências para apurar as causas dos acidentes e punir os responsáveis estão sendo tomadas, em todas as três esferas de governo", disse.

A prefeita de Vera Cruz, Marlylda Barbuda, também lamentou as mortes. "Nunca imaginei em minha trajetória nem ouvir, muito menos ver de perto uma tragédia como essa. Meu Deus, não queria que a nossa Ilha pudesse presenciar um dia de tamanha tristeza. Desde cedo aqui em Mar Grande, acompanhei de perto toda a situação. Muito desespero. Perdemos pessoas queridas que, inclusive, faziam parte do nosso quadro de estagiários, neto e filha de funcionário, tia de funcionária. Espero que as pessoas que não foram localizadas ainda, possam aparecer com vida. Me solidarizo com as famílias que perderam seus entes queridos. Em tempo, informo que já disponibilizei toda a estrutura da administração municipal para prestar os serviços necessários".

Moradores aguardam informações sobre desaparecidos na UPA de Vera Cruz (Foto: Julina Almirante / G1)

Resgate de vítimas em Mar Grande, na Bahia (Foto: Graer/ Divulgação)

Vítimas são resgatadas na praia do Duro, em Vera Cruz (Foto: Luís Paulo / Arquivo Pessoal)

Criança é atendida pelo Samu no terminal Náutico de Salvador (Foto: Juliana Almirante/G1)

Lancha com pessoas resgatadas chegam ao terminal Náutico (Foto: Juliana Almirante/G1)

Passageiro é resgatado pelo Samu no terminal Náutico de Salvador (Foto: Juliana Almirante/G1)

Lancha com passageiros resgatados no terminal Náutico de Salvador (Foto: Juliana Almirante/G1)

Lancha seguia para o terminal náutico de Salvador (Foto: Juliana Almirante/G1)