Começa a temporada de liquidações no comércio em Dourados

A primeira semana do ano é marcada pelo início de liquidações no comércio. Em Dourados, após as vendas de Natal e Ano Novo, os lojistas apostam na ‘temporada’ de promoções, para liquidar produtos e assim dar espaço para a nova coleção que deve começar a chegar em fevereiro. Os descontos então entre 30% até 70%, dependendo do seguimento da loja.

O Dourados News esteve visitando algumas lojas na região central da cidade, e constatou que grande parte dos comerciantes já sinalizam as promoções muitas com de cartazes nas vitrines, outras com araras expostas nas calçadas.

"Já iniciamos o ano com promoções em todos os departamentos que vão até 70%. Não são todos os produtos, mas estão roupas masculinas, femininas, infantis, cama, mesa e banho, vale a pena conferir. Vamos permanecer durante todo o mês, para liquidar e assim em fevereiro já receber a coleção nova. A expectativa é muito boa de vendas para esse período que é tranquilo por conta das férias", comentou Kleverson Yoshimura, gerente de uma loja de departamento.

Já em uma loja de móveis e eletroeletrônicos, os descontos vão de 30% até 50%, sendo possível em pagamentos à vista ou parcelados. A promoção também é válida para alguns produtos da loja, segunda gerente Dulcinéia Pires.

"Vamos realizar durante dois dias a promoção que vai de 30% à 40%, dependendo do produto. Os descontos de 30% podem ser parcelados em até 10 vezes, ou 40% a vista", disse a gerente.

Em outra loja também de móveis e eletroeletrônicos as promoções seguem desta quinta-feira (05) até o sábado (07), e os descontos são de 30% a 50%.

"Iniciamos hoje (05) e vai até sábado (07), os descontos são de 30% até 50%, dependendo do produto. A forma de pagamento é de 10 vezes no cartão de crédito sem juros, ou no pagamento a vista. A entrega e montagem não é cobrada", contou Uziel Correia, gerente da loja.

Shopping também tem liquidação

No shopping o final de semana também será de promoções, que chegam até 70% dependendo da loja. As liquidações seguem até o domingo (08) e a expectativa é de muitas vendas para o período, devido coincidir com o quinto dia útil do mês, quando é efetuado o pagamento dos trabalhadores.

"Começou hoje (05), os descontos e a forma de pagamento depende de cada loja, mas são de 30% a 70%. A movimentação no shopping está grande, até porque é um período de férias e a expectativa é a melhor, até porque conta com o quinto dia útil do mês amanhã (06), e é para começar o mês aquecido", enfatizou João Paulo Santos, responsável pelo departamento de relações públicas do shopping.

Ele lembrou ainda sobre a campanha ‘Natal Premiado’ que o shopping participa, em que a cada R$ 50 em compras o consumidor concorre até R$ 1 milhão em prêmios. A campanha segue até o dia 10 de janeiro.

Por: Joandra Alves - Dourados News