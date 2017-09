Temer assina 14 acordos em encontro com presidente da China em Pequim

Em seu segundo dia de visita oficial à China, Michel Temer foi recebido nesta sexta-feira (1º) pelo presidente do país asiático, Xi Jinping, no Grande Palácio do Povo, em Pequim. Em busca de investidores para o pacote de concessões do governo federal, o presidente brasileiro teve uma agenda intensa nesta sexta na capital chinesa.

Segundo a assessoria do Palácio do Planalto, Temer e o colega chinês assinaram 14 atos internacionais no encontro desta sexta, dos quais uma parte é de acordos bilaterais entre os dois países e outra de acordos privados, que, de acordo com o governo brasileiro, devem gerar negócios e investimentos no Brasil. No total, o setor privado assinou oito atos.

Os compromissos de Temer na China ocorreram durante a madrugada desta sexta no horário de Brasília. A China tem fuso horário de 11 horas a mais em relação ao Brasil.

Xi Jinping, presidente da China, recebe Temer em Pequim (Foto: Thomas Peter/Reuters)

Veja alguns dos acordos fechados entre Brasil e China:

Acordos para facilitação de vistos de turismo e de negócios entre os dois países

Parceria para coprodução cinematográfica entre Brasil e China

Memorando de entendimento sobre comércio eletrônico

Licenciamento da Fase 2 da Usina de Belo Monte

Memorando de entendimento entre a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e a Associação Chinesa de Futebol (CFA) sobre cooperação no esporte

Acordo-quadro entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e a Sinosure para prestação de garantias a investidores chineses no Brasil

Contrato de Financiamento da China Communication and Construction Company (CCCC) para Construção do Terminal de Uso Privado no Porto de São Luís.

Em meio à visita, na tradicional troca de presentes entre autoridades, Temer deu ao presidente da China uma camisa da Seleção autografada por Pelé. Na dedicatória ao líder chinês, o tri-campeão mundial desejou, em inglês, "boa sorte" a Xi Jiping.

Na troca de presentes, o presidente brasileiro recebeu uma obra de arte do colega chinês.

O presidente da China, Xi Jiping presenteia Michel Temer com um quadro após receber uma camisa da Seleção autografada por Pelé (Foto: Beto Barata/PR)

Praça da Paz Celestial

À tarde no horário chinês, o chefe de Estado brasileiro participou de uma cerimônia na Praça da Paz Celestial, local que ficou mundialmente conhecido em razão dos protestos liderados por estudantes, em 1989, que acabaram em um massacre de centenas de pessoas protagonizado pelo exército da China.

Na praça, Temer acompanhou em passos lentos dois soldados chineses que carregaram uma coroa de flores até o monumento dos heróis do povo. Após os soldados acomodarem as flores na base do monumento, o presidente brasileiro se dirigiu até a coroa e "arrumou" as fitas que decoravam o arranjo. View image on Twitter Twitter Ads info and privacy

Ao final da solenidade na Praça da Paz Celestial, Michel Temer participou de uma audiência, no Grande Palácio do Povo, com o presidente da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês, Yu Zhengsheng.

A conferência, composta por integrantes do Partido Comunista Chinês, é um órgão consultivo do governo da China, responsável pelo debate dos princípios do comunismo. Follow Michel Temer ✔ @MichelTemer Follow

Me reuni com o primeiro-ministro da República Popular da China, Li Keqiang, para aprofundar ainda mais a relação comercial entre os países.6:09 AM - Sep 1, 2017

Primeiro-ministro

Antes da cerimônia com o presidente da China, a romaria de Temer pela sede do governo comunista chinês também teve uma parada para conversar com o primeiro-ministro do país, Li Keqiang.

No Twitter, o presidente do Brasil escreveu que apresentou ao premiê chinês tudo o que tem sido feito pelo governo dele para reorganizar a economia brasileira e promover um ambiente favorável para novos investimentos.

No encerramento dos compromissos desta sexta-feira, Temer e sua comitiva iriam participar de um jantar oferecido pelo presidente da China em um dos salões do Grande Palácio do Povo, sede do governo chinês.

Primeiro dia de visita

Na quinta-feira (31), primeiro dia de compromissos oficiais na China, Michel Temer se reuniu com empresários. O governo quer atrair investidores com o pacote de privatizações e concessões anunciado na semana passada.

Ao todo, foram anunciados 57 ativos, entre os quais a Casa da Moeda e a Eletrobras, além de portos, aeroportos, rodovias e linhas de transmissão de energia.

Nos últimos seis anos, segundo dados do governo brasileiro, a China investiu no Brasil mais de US$ 45 bilhões. Negócios na área de infraestrutura, ferrovias, telecomunicações, mineração. Para os chineses, o Brasil em crise está barato e eles querem ir às compras.

Esta é a segunda viagem de Temer à China desde que ele assumiu o Palácio do Planalto. Em agosto do ano passado, logo após o Senado aprovar o impeachment de Dilma Rousseff, o presidente embarcou para o país para participar da cúpula do G20, grupo que reúne as 20 principais economias do mundo.

Brics

Neste domingo (3), Temer viajará para Xiamen para participar da cúpula do Brics, bloco que réune Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O encontro se estenderá até 5 de setembro. Ao final da cúpula, o presidente retornará ao Brasil.