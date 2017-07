Preços de hortaliças devem subir em MS com geada e sensação térmica de -10ºC

Depois da terça-feira que foi o dia mais gelado do ano em Mato Grosso do Sul, ontem o frio também provocou temperaturas negativas, geadas em 18 cidades e com sensação térmica que chegou a 10ºC na região sul do Estado. A partir de hoje as temperaturas começam a subir aos poucos. Como ocorreu geada em várias cidades do Estado e em todo o Sul do país, o preço de hortaliças podem aumentar para os consumidores nos próximos dias.

A cidade de Bela Vista foi a que registrou ontem a mais baixa temperatura no Estado: -2,2°C. Também tiveram temperaturas abaixo de zero grau Rio Brilhante (-1,7°C), Amambai (-0,8°C) e Jardim (-0,5°C). Dourados registrou 1.1ºC.

De acordo com o meteorologista Natálio Abraão, da Universidade Uniderp, Amambai e Ponta Porã tiveram sensação de –10°C, com forte geada. Os Termômetros registraram -0,8°C e 1,5°C, respectivamente. Também ocorreu geada em Bela Vista, Água Clara, Jardim, Juti, Maracaju, Bodoquena, Rio Brilhante, São Gabriel do Oeste, Sidrolândia, Sonora, Sete Quedas, Miranda, Ivinhema, Itaquiraí, Dourados, Coxim e Campo Grande.

Ontem foi o segundo dia de frio intenso em Mato Grosso do Sul, com alerta de perigo de declínio de temperatura pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que se encerrou ontem e a partir de hoje as temperaturas voltam a subir gradativamente.

Em Dourados a mínima de hoje marca 6ºC e para amanhã 13ºC; de 15ºC no sábado e de 16ºC no domingo. O sol continua e Dourados completa hoje um mês sem chuva, sem previsão para os próximos dias em toda a região.

Apesar do frio nesta semana, as mínimas estão mais amenas se comparadas com o inverno de 2013, que foi um dos mais rigorosos da história.

fonte dourado agora