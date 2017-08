Deputados cobram resposta do Governo a denúncias de executivos da JBS

As denúncias dos executivos da JBS, Joesley Mendonça Batista, Wesley Mendonça Batista e Ricardo Saud, do pagamento de notas fiscais ‘frias’ em contraprestação à suposta concessão indevida de benefícios fiscais pelo Estado de Mato Grosso do Sul, voltou a ser tema de debates entre os deputados estaduais durante a sessão plenária desta quinta-feira.

"As denúncias do caso da JBS, que foram reafirmadas durante o período do recesso parlamentar e amplamente noticiadas, causam um constrangimento ao nosso Estado em nível nacional", afirmou Pedro Kemp (PT). Ele criticou o descumprimento dos Termos de Ajustamento de Regime Especial (Tares) firmados entre a empresa e o Governo do Estado. Kemp participa da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Irregularidades Fiscais e Tributárias do Estado de Mato Grosso do Sul no âmbito da Casa de Leis.

O deputado afirmou que é favorável à política de incentivos fiscais às empresas interessadas em se instalar no Estado. Entretanto, segundo ele, ao descumprir algum termo de acordo firmado com o Governo, a JBS deveria ter perdido os incentivos. "A empresa desrespeitou o Tare, fechou uma unidade em Coxim e o que o Governo fez? Foi R$ 1,2 bilhão que se deixou de receber e que faz falta", disse. Para Kemp, a ausência de um "posicionamento mais efetivo das autoridades" contribui para desacreditar ainda mais a política e os agentes públicos perante a população.

O deputado Amarildo Cruz enfatizou a importância da CPI criada na Assembleia Legislativa como instrumento para investigação das denúncias. "Temos a obrigação, além de dar respostas, de investigar a fundo, e a comissão precisa ter a noção do seu tamanho", afirmou. Defendeu os direitos à ampla defesa e ao contraditório, a serem assegurados ao governador Reinaldo Azambuja (PSDB) e aos secretários de governo, bem como a todos os depoentes a serem convocados. "Queremos a justiça da melhor maneira possível, com prova cabal e documental, e não da forma como é feita lá pelo Moro [juiz federal Sérgio Moro] com o ex-presidente Lula, na base do 'achismo'", disse. Ele cobrou, ainda, atuação mais contundente da CPI da Casa de Leis. "A comissão anteriormente criada foi transformada em CPI justamente para que pudesse investigar mais a fundo e convocar pessoas a prestarem esclarecimentos".

Dr. Paulo Siufi também manifestou indignação contra a não aprovação de requerimentos convocando pessoas à CPI (leia aqui) e lamentou o silêncio do Governo do Estado. "O secretário de Fazenda [Marcio Monteiro], o superintendente federal de agricultura em Mato Grosso do Sul [Celso de Souza Martins], e todos os chamados têm o direito de vir à Assembleia Legislativa e dar explicações. Até porque isso de 'boi de papel' [que teriam sido comercializados apenas virtualmente] já virou chacota nacional e fomos eleitos para fiscalizar o Executivo", disse. Para o deputado, que faz parte da comissão, se a JBS não cumpriu os Tares firmados com o Estado também deveria ter ressarcido os cofres públicos. "São pelo menos R$ 95 milhões, referentes ao último Tare, que poderiam ajudar nessa situação de caos que estamos vivendo. É lastimável deixar a população à deriva", enfatizou.

fonte dourados agora