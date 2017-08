Tempo: Chuva continua, e frente fria chega em MS no fim de semana

A semana vai terminar com chuva e temperaturas amenas em Mato Grosso do Sul. De acordo com Inmet (Instituto Nacional de Meteorologias), uma frente fria deve chegar ao Estado no fim de semana. Mas, as temperaturas só caem consideravelmente na segunda-feira (21), chegando a 7°C no Sul do Estado.

Assim como os últimos dias, a sexta-feira (18) terá pancadas de chuva fortes no Centro­-leste e Norte do Estado. O sol aparece nas outras regiões, mas o tempo continua instável e chove em pontos isolados.

No sábado (18), as temperaturas voltam a subir na maioria das regiões. Campo Grande terá mínima de 19°C e máxima de 29°C . O sol deve predominar, porém ainda haverá chuvas no Sul do Estado, onde as temperaturas ficam entre 18°C e 23°C.

No domingo (20), uma nova frente fria atinge Mato Grosso do Sul e provoca pancadas de chuvas fortes que perduram até a segunda-feira (21), quando as temperaturas terão queda significativa em todo o Estado.

Devido a frente fria, a semana começará com baixas temperaturas, podendo baixar para 7°C no Sul do Estado e 11° na Capital.