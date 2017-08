Odilon diz que se aposentará para entrar na política

O juiz federal Odilon Oliveira disse estar decidido a entrar na política após a sua aposentadoria. Em entrevista à rádio Grande FM, o magistrado disse que seu objetivo é fazer algo em favor da sociedade.

"Como juiz não posso fazer manifestação política e partidária, mas posso dizer o que quero quando me aposentar. Estou realizando uma reflexão profunda de, quando me aposentar, efetivamente ir para a política por algo em favor da sociedade", disse Odilon.

Recentemente o nome do juiz federal – que inclusive inspirou a gravação de um filme, Em nome da Lei – ficou entre os mais lembrados em pesquisa realizada pelo Ipems (Instituto de Pesquisas de Mato Grosso do Sul) e publicada pelo jornal Correio do Estado.

O magistrado aparecia na segunda colocação da preferência do eleitorado [22,74%] numa disputa com André Puccinelli (PMDB), que liderava com 25,64% e a frente do atual governador, Reinaldo Azambuja (PSDB), terceiro colocado com 21,83%.

Para ele, o fato é uma surpresa, porém, demonstra que a sociedade clama por mudanças na política.

"Tenho visto algumas pesquisas, sou surpreendido com o meu nome e posso dizer que a população está querendo um perfil diferente. ‘- queremos um perfil juiz federal fulano de tal!’ e vejo isso com bons olhos no sentido que, a população está cada vez mais esclarecida a respeito dessa faceta", comentou.

No dia (3) o filho do magistrado, Odilon Oliveira Junior, vereador em Campo Grande, assumiu o diretório Municipal do PDT na Capital. O partido também deve ser o provável destino do juiz após sua aposentadoria.

