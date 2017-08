Leilão oferece 130 veículos com lances a partir de R$ 1,4 mil

​Quem pretende adquirir veículos usados para uso próprio ou como investimento, tem até a próxima quinta-feira (31) para aproveitar os 130 lotes entre automóveis e motocicletas que o Governo do Mato Grosso do Sul coloca à venda. Nesta data ocorrerá a etapa presencial e o fechamento do pregão online, cujos lances já podem ser ofertados pela Internet através do portal da Casa de Leilões.

Estão na lista diversos modelos, entre SUV´s, veículos de passeio, utilitários e motos. Alguns lotes já passam por disputa acirrada, como os de número 41 (uma Amarok 4 x 4 2014) e 121 (Ford F1000 Turbo XLT 1998).

O leilão presencial acontecerá no auditório da Associação Brasileira de Odontologia do Mato Grosso do Sul (ABO/MS), que fica na Rua da Liberdade, 836, Bairro Monte Líbano, Campo Grande, MS. Os interessados em vistoriar o material têm prazo de até o dia 30 de agosto nos horários das 8 às 11 horas e das 13h30min às 16 horas.

A visitação estará aberta em dois locais distintos: Os lotes de 01 a 30 podem ser conferidos no pátio da Casa de Leilões, que fica na Rua Jaboatão, 271, Bairro Sílvia Regina. Os demais estão concentrados em área da Secretaria de Administração e Desburocratização do MS (SAD/MS) localizada na Rua Paracatu, s/n, também no Bairro Sílvia Regina.

Podem participar qualquer pessoa física ou jurídica desde que estabelecida em território brasileiro. As exceções ficam para os servidores e dirigentes da SAD/MS, membros da comissão de licitação, empresas em regime de falência, recuperação judicial ou semelhante, além das pessoas declaradas inidôneas ou punidas com a suspensão do direito de licitar ou contratar com a administração pública.

Sucatas

Antecedendo o leilão presencial dos 130 veículos, a SAD/MS encerra também no dia 31 de agosto, a partir das 9 horas da manhã, o pregão de sucatas de veículos e materiais ferrosos (para desmanche e reciclagem). São 10 lotes. Todos podem ser vistoriados na área da SAD/MS (Rua Paracatu, s/n, Bairro Sílvia Regina).

Os editais, dados sobre os lotes e fotos podem ser conferidos pelos links http://www.casadeleiloes.com.br/externo/lotes/492 (130 veículos), http://www.casadeleiloes.com.br/externo/lotes/494 e http://www.casadeleiloes.com.br/externo/lotes/495(sucatas).