Suspeitos de superfaturar obras no Aquário do Pantanal têm bens bloqueados

O juiz David de Oliveira Gomes Filho decidiu bloquear R$ R$ 10.789.102,48 dos envolvidos em participar da contratação da empresa Fluidra Brasil, para realizar obras no Aquário do Pantanal. Segundo o Campo Grande News, ele ponderou que existem indícios de que houve irregularidades neste processo, que poderiam ter trazido danos ao erário público.

Entre os envolvidos estão o ex-secretário estadual de Obras, Edson Giroto, e o funcionário da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), Luiz Mário Mendes Leite Penteado, além de Massashi Ruy Ohtake, Ruy Ohtake Arquitetura e Urbanismo Ltda e José Antônio Toledo Areias, responsáveis por fazer a revisão do projeto.

Assim como a Fernando Amadeu de Silos Araújo, técnico da Fluidra, e Pere Ballart Hernandez, diretor-geral da empresa.

Ainda conforme o site, o MPE (Ministério Público Estadual), que entende que a empresa (Fluidra) foi beneficiada no processo de escolha, inclusive com alteração no projeto inicial, sem precisar de licitação, com o objetivo de superfaturar a obra, para desviar recursos públicos.

De acordo com a denúncia, a Fluidra era responsável pela implantação do sistema de filtragem, automação, iluminação e cenografia dos tanques do Aquário do Pantanal, tendo um aumento no preço inicial de R$ R$ 8.649.685,59 para R$ 17.270.515,72, que com os acréscimo de serviços, chegou-se ao valor de R$ 25.087.950,77.

O juiz citou que os depoimentos de Hugo Gallo Netto, sócio da empresa Terramare, que foi excluída do processo, e de Michele Trierveiler Machado, ex-funcionária da Fluidra, também embasaram a denúncia do Ministério Público.

Foi citado que em tese, existiam outras empresas em condições de prestar este serviço, conforme parecer da CGU (Controladoria Geral da União), e que uma "alegada pesquisa simulada pela Agesul", queria apenas mostrar a "singularidade do projeto", para justificar a escolha da Fluidra.

Defesa

O magistrado citou que a defesa dos acusados enviaram material detalhado para desconstruir a tese do MPE, enumerando diversos pontos, e questões técnicas que dependem de provas e até uma eventual inspeção no local, mas que estas questões serão analisadas ao longo do processo.

Também destaca que a coleta de elementos e o devido espaço para ampla defesa serão necessários, até a conclusão do processo, pois "se de um lado fala-se de fraudes e prejuízo ao Estado, do outro existem profissionais com serviço prestado e reputação construída".

O Ministério Público havia pedido o bloqueio de R$ 140 milhões, mas segundo o magistrado o processo está em fase inicial, por isso resolveu apenas bloquear os eventuais danos materiais levantados, na ordem de R$ 10, 7 milhões, já que demais provas serão coletadas até o devido julgamento.

