Ary Rigo, Gerson Claro e mais 5 servidores foram presos pelo Gaeco

Até o momento foram confirmadas as prisões do ex-deputado estadual Ary Rigo, de Gerson Claro (PSB) diretor-presidente do Detran e do diretor-ajunto, Donizete Aparecido da Silva, o diretor de administração e finanças, Celso Braz, Erico Mendonça, chefe da divisão de execução orçamentária, finanças e arrecadação do órgão, Gerson Tomi, diretor de TI do Detran, além do servidor da Sefaz (Secretaria de Estado de Fazenda), Luiz Alberto Oliveira Azevedo e do servidor Jonas Shimidt das Neves.

Foram transferidos para o Centro de Triagem Anízio Lima, por volta das 14 horas desta terça-feira (29), três dos 12 alvos da Operação Antivírus, deflagrada nesta manhã pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado). Entre os três detidos está o diretor-presidente do Detran, Gerson Claro Dino.

Além do diretor do Detran, também está em uma das duas caminhonetes do Gaeco o diretor de Tecnologia da Informação do Detran, Gerson Tomi. O terceiro detido não foi identificado pela reportagem.

Os servidores do Gaeco chegaram há pouco no Centro de Triagem e fazem a solicitação de vaga para encaminhar os presos durante a operação. Os três entraram no pesídio por volta das 14h30 desta terça.

A Operação Antivírus tem como alvo desarticular suposto esquema que envolvia contratos entre o departamento e empresas de informática. Ao todo, foram nove mandados de prisão preventiva, três de prisão temporária e 29 de busca e apreensão.