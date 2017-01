Gominho é acusado de roubo em aeroporto e relata na web: "Humilhado"

Gominho passou momentos de estresse e enfrentou uma enorme confusão no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira, dia 05 de janeiro, enquanto esperava o embarque para São Paulo. O apresentador do canal pago Multishow compartilhou um vídeo no Facebook para contar que foi acusado de tentativa de roubo pela família de um homem que se apresentou como diplomata.

"Estou muito triste e abalado com o que aconteceu... Estava esperando o embarque do meu voo e fui tomar um sorvete. Quando estava debruçado na bancada de vidro, olhando os sabores, tinha uma mulher bem perto de mim com uma garota mais nova, que parecia filha dela. Aí, do nada, a mulher puxou a garota e disse: 'Olha aí, ele tá mexendo na sua bolsa'.

Ela tinha um sotaque meio enrolado, acho que falava francês, mas não tenho certeza... Falava um português enrolado", começou Gominho.

"O vendedor da sorveteria me olhou não entendendo nada. Nisso, olhei para a mulher e disse: 'Não, meu amor... Só estou olhando os sabores dos sorvetes'. Mas ela respondeu: 'Eu sei o que vi! Você estava olhando para a bolsa dela e ia mexer'. Aí, em seguida, chegou um cara, que parecia ser o pai da jovem e marido da mulher que falou, e disse que era melhor eu ir embora para não criar uma confusão maior", continuou o apresentador.

"Perguntei então se ele iria chamar a Polícia Federal e ele disse que eu não sabia com quem estava falando. Saí, mas logo depois voltei, tremendo por dentro, e disse que só não iria tornar aquilo um escândalo maior porque estava indo trabalhar. Aí a mulher começou a gritar e fazer escândalo, e vieram os seguranças do aeroporto que já me conhecem porque passo por lá toda semana", contou Gominho.

"Nisso o cara gritou que era diplomata, mas não lembro de onde, e que poderia tornar aquilo em algo muito pior. Os seguranças tentaram, então, explicar que eu era uma pessoa querida no Brasil, mas ele gritava que não queria saber. As pessoas me olhavam chocadas e eu saí andando... Isso está me corroendo até agora, tive uma crise de choro... Fui chorando dentro do avião", lamentou ele.

"Se fosse outra pessoa, iria presa sem poder se defender! Se eu não fosse uma pessoa conhecida, estaria preso agora por olhar sorvetes! Fui humilhado, é a primeira vez na vida que me sinto assim... Se não tivesse um compromisso em São Paulo, levaria isso adiante, abriria um processo. Mas achei melhor deixar pra lá", encerrou o apresentador.

Por: www.ego.com