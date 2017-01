Penitenciária em Bauru enfrenta rebelião, fogo e 200 fugas

Na manhã desta terça-feira, presos iniciaram uma rebelião no Centro de Progressão Penitenciária (CPP3) em Bauru, no interior de São Paulo. O incidente começou após um agente penitenciário repreender detento que estava utilizando um celular. Ainda não há a confirmação de quantos escaparam do complexo, mas o Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) estima em cerca de 200 detentos.

A rebelião foi coibida pelo Grupo de Intervenção Rápida, formado por agentes penitenciários, que, desde o fim da manhã, está fazendo a contagem dos presos com o apoio da PM para confirmar o número exato de fugitivos. Parte dos detentos que fugiram já foi recapturada e será encaminhada ao Centro de Detenção Provisória (CDP), também em Bauru. A Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) ressaltou, em nota, que por ser uma unidade para presos do regime semiaberto, o CPP3 não tem muralhas nem segurança armada, funcionando com o princípio da autodisciplina do preso.

A confusão começou por volta de 8h30, quando aconteceu o desentendimento por conta do celular e os presos reagiram, incendiando colchões. O Corpo de Bombeiros foi acionado para combater as chamas e não houve reféns nem feridos. A penitenciária tem capacidade para 1.124 internos, mas estava com 1.427 no momento da rebelião. Segundo a SAP, hoje 208 presos trabalham fora da unidade, 65 em empresas externas e 358 em atividades do próprio presídio.

Nesta segunda-feira era dia de inspeção judicial no CPP3, com juízes a caminho da unidade no momento do motim. Fugitivos fizeram arrastão na Rodovia Comandante Ribeiro de Barros, onde fica o CPP3. A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informa que a Polícia Militar vai intensificar o policiamento na região da penitenciária.

No vídeo [abaixo], produzido por um policial militar, é possível ver os internos reunidos no pátio da unidade enquanto o prédio pega fogo. Desde o início da crise penitenciária, esta é a primeira vez que um presídio de São Paulo enfrenta uma rebelião.

Por: http://veja.abril.com.br