Michel Teló e Thais Fersoza falam sobre gravidez do segundo filho

Michel Teló e Thais Fersoza causaram alvoroço ao chegar à Marquês de Sapucaí para a apresentação do cantor no camarote Guanabara, nesta sexta-feira, 24. É o terceiro ano que o sertanejo se apresenta no espaço. Simpáticos, eles posaram para fotos e falaram com a imprensa sobre uma novidade especial: a descoberta de que a atriz está grávida do segundo filho do casal. "Pai de dois, imagina?", disse Thais. Já Teló vibrou: "Feliz, feliz." "É um guri. A Thais está grávida de 4 meses", contou o cantor.

Teló disse que o casal planejava mais filhos, mas foi pego de surpresa com a gestação.

"Tinha deixado a fábrica aberta, queria que fosse bem pertinho um do outro e realmente foi bem ligeirinho (risos). É uma benção, uma alegria muito grande, dádiva de Deus. A gente curtiu tanto e ainda está curtindo esse momento com a Melinda", falou ele, sobre a primogênita do casal (veja o vídeo ao lado). O cantor se derreteu pela pequena. "Ela é gente boa, simpática com as pessoas. É gostoso ver o carinho que as pessoas têm por ela. Recentemente, viajamos eu, Thais e Melinda sem babá e a gente se curtiu demais", falou.

A segunda gestação da atriz está sendo tranquila. "É impressionante como ela fica bem grávida. Não enjoa, não tem esse negócio de desejo, curte bastante. A gravidez da Melinda foi tranquila e essa também está sendo", falou Teló, que vem de uma família numerosa. "Hoje em dia é um desafio grande ter filhos, educar", comentou. Sobre ter mais filhos, ponderou: "Vamos curtir os dois. Vamos ver o que vai acontecer mais para frente. A fábrica está aberta".

Sobre o nome do bebêzinho que ainda vai chegar, Teló preferiu aguardar um pouco. "Já pensamos em algumas opções, mas a gente prefere por enquanto deixar em off", falou. O cantor disse que ele e Thais acharam uma boa ideia anunciar a segunda gravidez na mesma data em que anunciaram a gestação do primeiro filho, dia 17 de fevereiro. "Porque a Melinda é pé quente, então esse já vai ser também", brincou.

Ele falou ainda que tem um carinho especial pelo carnaval porque foi quando conheceu a mulher, mas negou que seja do tipo que tem samba no pé. "Sou mais do sertanejo, mas gosto muito. Com 20 anos vim à Sapucaí com um primo, comprei uma cadeira na arquibancada para assistir", lembrou.

No Instagram, Thais já havia relembrado que foi durante o carnaval (em 2012) que ela e Teló se conheceram. "Mantendo a tradição... Aquela passadinha na Sapucaí para curtir essa festa linda! E foi aqui onde tudo começou... Nosso 1º encontro, hein marido... Quem diria!", escreveu ela.

Sobre se apresentar pela terceira vez no camarote Guanabara, Teló elogiou: "Tem carnaval lá fora, mas eles sabem fazer uma mistura boa. Tem sertanejo, pop-rock, samba, é muito bacana. Estou feliz de estar aqui mais um ano e espero que seja tradição".

A atriz anunciou a gravidez no último dia 17 em seu perfil no Instagram. "Hoje, com o coração transbordando de alegria, gratidão e amor, compartilhamos com vocês que fomos abençoados por Deus (obrigada Senhor!) mais uma vez! SIM! Estamos grávidos novamente... Melinda vai ganhar um irmãozinho", escreveu a atriz.

Por: Priscila Bessa Do EGO, no Rio