Moro é o mais votado em lista de candidatos para o lugar de Teori

A Associação de Juízes Federais (Ajufe) concluiu nesta quarta-feira a votação da lista tríplice que será encaminhada ao presidente Michel Temer com sugestões de magistrados para a vaga no Supremo Tribunal Federal (STF) do ministro Teori Zavascki, morto no dia 19 de janeiro em desastre aéreo em Paraty, no litoral do Rio de Janeiro.

Sergio Moro, responsável pelos processos da Lava Jato em primeira instância, lidera a lista com 319 votos, apenas um voto a mais que o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Reynaldo Soares da Fonseca – este já foi juiz da 1ª Vara da Seção Judiciária do Maranhão, foi promovido em 2009 a desembargador do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) e atua como ministro do STJ desde 2015.

Em terceiro lugar ficou o desembargador do TRF-3 Fausto de Sanctis, que recebeu 165 votos. Sanctis se destacou à frente de casos de grande repercussão, como as operações Satiagraha e Castelo de Areia. A relação com os nomes será entregue pelo presidente da Ajufe, Roberto Veloso, ao presidente Temer – que não é obrigado a escolher um dos candidatos indicados pela instituição. Participaram da votação 761 associados da Ajufe, com direito a votar em até três candidatos.

Em nota, a Ajufe afirma que Teori é oriundo da Justiça Federal e, por isso, a associação “considera imprescindível que a vaga na Corte seja destinada à Magistratura Federal”.

Por: veja.abril.com.br/brasil