Quando começa a primavera? Entenda por que a data muda a cada ano

A resposta certa para essa pergunta muda a cada ano. A primavera, em 2017, começa no dia 22 de setembro, próxima sexta-feira. Mas nem sempre é assim: em 2015, 2011 e 2010, por exemplo, foi no dia 23 de setembro. E em 2019 também será nesse dia

Se você quiser ser 100% preciso, pode falar que a estação mais florida do ano vai começar no dia 22 às 17h02. Este é o dia e horário do equinócio de primavera – instante em que o Sol cruza a Linha do Equador Celeste. Não há nenhum misticismo nisso, apenas astronomia. Nesta data, dia e noite têm exatamente a mesma duração: 12 horas cada. Depois desse dia, no hemisfério sul, os dias passam a ser mais longos do que as noites.

Por que o início da primavera muda a cada ano?

Isso acontece porque o intervalo entre uma primavera e outra – ou seja, o período de um ano – não tem exatamente 365 dias. Cada ano tem aproximadamente 365 dias e 6 horas, o que faz com que o horário exato do equinócio varia ao longo de um período de 18 horas, parte no dia 22, parte no dia 23, geralmente.

Para saber a data e horários exatos do início da primavera, podemos consultar sites confiáveis como o do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais ou do Departamento de Astronomia do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo.

Como será o clima da primavera em 2017

Se você mora nas regiões Centro-Oeste e Sudeste, a previsão é de uma estação mais chuvosa, um alívio depois de um inverno bastante seco. Prepare-se para o começo das pancadas de chuva no fim da tarde, aquelas que atrapalham a saída do trabalho e a volta para casa.

Na região Sul, a quantidade de chuva não deve mudar muito, mas a intensidade sim, com mais tempestades de raios e chuvas fortes e curtas.

No Nordeste, começa a estação seca, exceto no sul do Piauí e Maranhão e no oeste da Bahia. Na região Norte, mais chuva, especialmente a partir de outubro e novembro. O calor segue gostosinho, tanto no Norte quanto no Nordeste. As informações são do INPE.

Bem-vinda, primavera! A estação só acaba quando chegar o verão: esse ano, em 21 de dezembro.

