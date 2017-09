Audiência pública no dia 04 tem como tema Plano Municipal de Arborização

A arborização tem como principal função proporcionar a melhoria ambiental da cidade e, consequentemente, a qualidade de vida da nossa população, pois é fundamental para amenizar os impactos provocados pelo processo de urbanização. Devido a essa importância, o vereador Elias Ishy (PT) propôs uma Audiência Pública para tratar do Plano Municipal de Arborização Urbana de Dourados.

O Plano, segundo o vereador, é o instrumento de planejamento que aponta as diretrizes necessárias para orientar o plantio, a preservação, o manejo e a expansão das árvores, então, para ele, é preciso enumerar propostas e rumos para a construção e efetivação desta política com ampla participação social.

Além do papel estético, Ishy ressalta que as árvores são plurais em suas funções urbanas: reduz a poluição do ar, diminui os impactos da água de chuva, estabiliza da temperatura, reduz os ruídos e promove melhorias no bem-estar físico e psicológico das pessoas. No município, ele lembra que, até então, não havia uma política para o meio ambiente e, neste sentido, há uma urgência na discussão sobre o Plano, sendo necessário pensar no viveiro, inventário arbóreo, parques, áreas verdes e fundos de vale.

Para tanto, o ato contará com a participação do Promotor de Justiça, Amilcar Araújo Carneiro Junior, do diretor-presidente do Imam (Instituto de Meio Ambiente), Fábio Luis da Silva, e do representante do Nurb/UFGD (Núcleo de Boas Práticas Urbanas), Mário César Tompes.

A audiência será realizada no dia quatro (04) de outubro (quarta-feira), às 14h, no Auditório do Bloco 10 da Unigran, durante a programação da XVII Semana do Meio Ambiente e XX Eco Dourados.

Por Assessoria de Imprensa - CMD