Herdeiros de ex-prefeito morto terão que devolver dinheiro ao município

“Chegou ao conhecimento do autor através de representações formuladas pelo Deputado Federal Geraldo Resende Pereira em 11/12/2009 e 29/01/2010, anexadas ao Inquérito Civil nº 08/2010, ‘que o então Prefeito do Município de Dourados, Ari Valdecir Artuzi, por meio de propagandas de áudios (rádios), audiovisuais (jornais, panfletos, outdoor, etc) e símbolos, vinculou sua imagem, seu nome e sua logomarca com as obras e realizações da Prefeitura Municipal, caracterizando promoção pessoal, custeando as referidas propagandas com dinheiro público, bem como usou dos recursos do poder público para promover sua esposa Maria Aparecida de Freitas, futura candidata a deputada estadual’”, consta na sentença proferida no dia 3 de janeiro deste ano.

Ainda conforme os autos do processo, Geraldo Resende afirmou ao MPE “que o réu ‘explicitamente, quis vincular sua imagem às obras e realizações da prefeitura municipal, inclusive, com a supressão do brasão do município por sua logomarca particular’, cujos anúncios ‘realizados foram pagos com dinheiro do erário municipal, ferindo, ainda mais, aos princípios constitucionais da administração pública’".

Mais de cinco anos após o início do processo, a condenação não pode ser aplicada a Artuzi, porque ele faleceu vítima de um câncer intestinal em agosto de 2013. Portanto, os efeitos dessa sentença foram aplicados ao espólio do ex-prefeito, ou seja, seus herdeiros, que deverão ressarcir aos cofres públicos municipais a importância de R$ 148.796,23.

“O valor devido deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir de cada pagamento, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da publicação desta sentença, até a data do efetivo pagamento”, pontuou a magistrada.

Por: André Bento, de Dourados - Midiamax