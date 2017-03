Vereadores pedem apoio de deputado Renato para reaproximar Município do Estado

Como parte da proposta idealizada pela presidente da Câmara de Dourados, Daniela Hall (PSD), de receber lideranças políticas estaduais e nacionais para discutir ações por Dourados, os vereadores se reuniram na manhã desta segunda-feira (6) com o deputado estadual Renato Câmara (PMDB).

“Mais uma vez foi bastante produtiva a reunião. É importante para a gente ter acesso ao que cada deputado está trazendo para o nosso município. É também mais um canal aberto para podermos apresentar as demandas do nosso município, que são muitas”, afirma Daniela.

Os vereadores aproveitaram o encontro para pedir o apoio do deputado para ajudar no ‘caso Sanesul’, cujo contrato não foi renovado. Em função disso o Estado não estaria repassando recursos já anunciados para a recuperação da malha asfáltica da cidade, exigência imposta pelo governador Reinaldo Azambuja como ‘contrapartida’ para investir em Dourados, e que seria fator de distanciamento em relação ao comando do Município.

Renato entregou aos vereadores um relatório com as emendas e indicações para Dourados e pediu que os vereadores o ajudem a cobrar o Governo do Estado para liberar os recursos, principalmente nos casos de emendas aditivas para obras, equipamentos e serviços.

O deputado elogiou a iniciativa da Câmara e classificou a reunião como um momento importante para manter contato com os vereadores. “Somos do Legislativo; temos as mesmas angústias com as nossas demandas porque indicamos e não temos a caneta na mão para executar”, afirmou.

Ele falou aos vereadores das frentes parlamentares das quais participa, com destaque para a do idoso, do combate ao Aedes aegypti e a da regularização fundiária. A frente parlamentar do idoso já havia sido criada na Câmara no ano passado. Durante a reunião os vereadores manifestaram interesse na criação em Dourados, principalmente, da frente parlamentar da regularização fundiária, já que existem muitos problemas nesse sentido, principalmente nos distritos.

Sobre essas frentes, o deputado afirmou que é uma maneira do legislativo se tornar mais atuante, deixando o papel de coadjuvante na vida pública. “As frentes envolvem vários setores e fazem com que o Legislativo passe a ser ator e não coadjuvante”, explica.

Daniela pediu ao deputado atenção especial com relação ao custeio da saúde em Dourados. Os vereadores lutam pela revisão do índice ‘per capta’ destinado a Dourados, que atende a maior região geográfica do Estado e tem o percentual bem menor que Campo Grande, Corumbá e Três Lagoas.

Estavam presentes na reunião também os vereadores Sérgio Nogueira (PSDB), vice-presidente; Pedro Pepa (DEM), 1º secretario, Cirilo Ramão (PMDB), 2º secretário; além de Olavo Sul (PEN), Cido Medeiros (DEM), Carlito do Gás (PEN), Elias Ishy (PT), Idenor Machado (PSDB), Madson Valente (DEM), Braz Melo (PSC) e Juarez de Oliveira (PMDB).

Outros

A visita de Renato ao Legislativo de Dourados é a quarta desde o início do projeto. No dia 13 do mês passado os vereadores receberam o deputado estadual licenciado do PSB e secretário estadual de Segurança Pública José Carlos Barbosa, o Barbosinha, para discutiu a segurança pública em Dourados. No dia 3 deste mesmo mês foi a vez do deputado federal Geraldo Resende e no dia 26 de janeiro a reunião foi com a deputada federal Tereza Cristina Corrêa da Costa (PSB).

Por: Assessoria