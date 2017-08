Fora da agenda, Temer recebe Gilmar Mendes no Palácio do Jaburu

Após se reunir neste domingo (6) com os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer recebeu à noite, no Palácio do Jaburu, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes.



As fotos do cinegrafista da TV Globo Jonathan Santos, foram registradas no momento em que o ministro deixava o Jaburu (veja fotos da saída do ministro mais abaixo).



Além de ministro do STF, Gilmar Mendes é também o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).



No Jaburu, além de Gilmar Mendes, esteve o ministro da Secretaria-Geral, Moreira Franco (PMDB-RJ).



O encontro da noite deste domingo não constava da agenda oficial do presidente. Já na agenda de Gilmar Mendes o jantar foi incluído. Não há menção ao assunto do encontro.

Questionada a assessoria do ministro Gilmar Mendes afirmou que o assunto tratado entre Temer e Mendes no encontro foi a reforma política.















fonte g1.globo.com