MS desperta interesse de empresas de aves e suínos em salão de internacional de negócios

Mato Grosso do Sul despertou grande interesse de empresários que participaram do Salão Internacional de Avicultura e Suinocultura (SIAVS), de 29 a 31 de agosto, em São Paulo. O SIAVS teve a participação, neste ano, de 1,5 mil produtores e 1 mil congressistas de mais de 50 países. O estande institucional do Estado recebeu dezenas de visitas e os técnicos da Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar) puderam encaminhar conversas e intermediar negociações com grupos de diferentes estados da Federação e até de outros países.

Em dois dias foram mais de 40 atendimentos no estande do Estado, relata o superintendente de Indústria, Comércio, Serviços e Turismo da Semagro, Bruno Gouveia. O governador Reinaldo Azambuja e o secretário da Semagro Jaime Verruck participaram do primeiro dia do Salão, quando se reuniram com CEOs e representantes das principais empresas produtoras de carne de suínos e aves do país, como Seara, BRF, Bello, Cobb, Copacol e Aurora. Ainda pela Semagro, participou a coordenadora de Competência Empresarial, Fernanda Lopes.

O vasto potencial do Estado, que se destaca na produção de grãos – insumo essencial para a criação de suínos e aves, sobretudo o milho e a soja – atrai cada vez mais a atenção de empresários dessas cadeias produtivas, tanto que Mato Grosso do Sul foi o único do país a participar com estande próprio no principal evento de negócios do setor. Em 2016 foram abatidos mais de 400 mil toneladas de frangos e 127 mil toneladas de suínos no Estado, e o destino da maior parte dessa carne toda foi o comércio exterior.

São cinco frigoríficos instalados em cidades estratégicas do Estado e que juntos, empregam 6.444 funcionários formais na indústria de abate de aves. Nos 1.216 galpões pertencentes a 431 produtores, trabalham outros 2.432 funcionários diretos. O número de abates cresceu 56% nos últimos dez anos, enquanto a produção teve alta de 70% nesse período. A maior planta frigorífica está em Sidrolândia e pertence ao mesmo grupo que também tem unidade de aves em Caarapó. Outro grupo tem plantas em Itaquiraí e Aparecida do Taboado e mais um na cidade de Dourados.

Palestra

Jaime Verruck proferiu palestra na abertura do Salão com o tema “Mato Grosso do Sul: Próximo Destino de seus Investimentos em Suinocultura e Avicultura” traçando um panorama dos setores no Estado e apresentando toda a conjuntura necessária para a expansão. Ele foi precedido em sua fala pelo presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA, entidade que realiza o SIAVS), o ex-ministro da Agricultura Francisco Turra, que recomendou aos empresários investir em Mato Grosso do Sul tendo em vista as condições ideais oferecidas.

O atual ministro da Agricultura, Blairo Maggi, e o governador de São Paulo, Geraldo Alkmin, também marcaram presença no primeiro dia do evento. Alkmin esteve ao lado do governador Reinaldo Azambuja durante todo o tempo em que permaneceu no SIAVS, inclusive fez parte das reuniões com empresários.

A presença do governador Reinaldo Azambuja no evento foi fundamental para cativar o empresariado, destaca Verruck, assegurando que foi muito exitosa a presença de Mato Grosso do Sul no Salão. “Comprovamos que é esse o modelo que precisamos adotar para divulgar o Estado em função dos resultados positivos que nós obtivemos. Ficou bem claro que é mais produtivo segmentar. Oferecer informações mais pontuais em relação à determinada demanda daquele produto. Portanto o SIAVS mostrou ser o modelo que nós vamos usar a partir de agora em nossa Secretaria para termos uma participação mais seletiva em eventos nacionais e internacionais para captação de investimentos a fim de desenvolver o Estado”, disse Verruck.

Projetos confirmados

O secretário voltou entusiasmado não só com as perspectivas de investimentos futuros que possam advir das conversações entabuladas, mas devido a resultados muito mais palpáveis. “Todos os empreendedores que visitamos têm algum tipo de projeto de expansão, nas suas mais diferentes dimensões, desde grande a pequena. E vimos um clima muito positivo na área de suínos e aves e uma tendência muito clara de direcionamento para estados com a economia em expansão, como é o nosso caso. Por isso colocamos o Estado como uma das opções. Temos as condições ideais.”

Entre esses fatores, destacam-se também a proximidade com os grandes centros de consumo do país; a atuação dos principais players do mercado nacional; disponibilidade abundante de matéria-prima para a produção de ração; programa de incentivos fiscais; oferta de crédito específico para empreendimentos do setor, com juros competitivos, por meio do FCO – Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste e estrutura fundiária adequada para esse tipo de atividade.

Segundo Verruck, no mínimo três projetos de expansão de empresas já em operação no Estado foram confirmados durante o SIAVS. “Com representantes de algumas outras empresas nós tivemos também reuniões importantes, como com as grandes cooperativas do Paraná e Santa Catarina, algumas já atuam e outras ainda não atuam no Estado. E que têm possibilidade de investir aqui.”

Portanto, o secretário entende que, dentro da política da Semagro cujo papel principal é de atração de investimentos para gerar o desenvolvimento do Estado, a decisão de participar da feira foi acertada e a forma de conduzir isso foi adequada. Além de haver gerado divulgação espontânea do Estado na imprensa nacional e internacional, o que vai dar resultados positivo em médio e longo prazos.

Marcelo Armôa – Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro)

Fotos: Alexandre Carvalho/A2img e Alf Ribeiro