Sete dicas (atualizadas) para manter sua privacidade no Facebook

O Facebook apresentou na última quinta-feira (25) uma nova versão do Privacy Basics, site que disponibiliza dicas e recursos de privacidade ao usuário da rede social. De acordo com a plataforma, os principais tópicos de segurança foram aprimorados, em resposta aos questionamentos e às demandas mais frequentes de seus clientes.

“Estamos promovendo essas melhorias como parte do Dia da Privacidade de Dados, celebrado em 28 de janeiro (este sábado). As pessoas compartilham seus mais valiosos momentos no Facebook e nós queremos disponibilizar para elas dicas claras e ferramentas acessíveis sempre que precisarem”, afirmou a empresa, em comunicado.

Confira abaixo uma lista de 8 dicas e precauções para se tomar no Facebook:

1) Utilize as configurações de privacidade

Na aba Verificações de Privacidade, do site do Facebook, pode-se controlar quem tem acesso ao seu perfil e às suas informações pessoais, como número de telefone, data de aniversário e endereço de e-mail.

2) Verifique quem pode ver seus posts

A cada nova publicação que se faz é possível modificar e selecionar quem terá acesso ao conteúdo. Dessa maneira, só verá suas publicações quem você permitir. Aliás, consegue-se alterar o público-alvo mesmo após a divulgação do post.

3) Analise as publicações em que você foi marcado

Dá para escolher se os posts em que se foi marcado aparecerão ou não na própria Linha do Tempo. Porém, mesmo que se opte para excluir a identificação em fotos e afins, o conteúdo ainda aparecerá em outros locais do Facebook (como no perfil pelo qual foi compartilhado, originalmente).

4) Ative os alertas de login

Ao realizar um login em um dispositivo novo, o Facebook envia um alerta com a informação do local e da data/horário em que a conta foi acessada, quando se realizou isso por meio de um novo aparelho ou novo navegador, que não fora antes utilizado por aquele usuário específico. Dessa forma, fica-se sabendo, por exemplo, se um estranho entrou em seu perfil, sem permissão.

5) Ative as aprovações de login

Além de receber as informações de acesso à sua conta por meio de dispositivos estranhos, também se pode ativar as aprovações de login, que funcionam como um aparato adicional de segurança. Com esse recurso, será necessário digitar um código de segurança a cada tentativa de acesso à sua conta do Facebook por meio de um novo dispositivo móvel, navegador ou computador.

6) Proteja sua lista de amigos

O usuário consegue alterar quem tem acesso à sua lista de amigos. Se a ideia é que ninguém, além de você, visualize quem são suas amizades no Facebook, escolha a opção ‘somente eu’.

7) Gerencie os anúncios recebidos

Os anúncios que você vê no seu Facebook são determinados pelo algoritmo do site, de acordo com um rastreio de quais são seus interesses (ao longo da vida online; ou mesmo naquele momento, como quando a inteligência artificial detecta que alguém está planejando uma viagem de férias e, por isso, começa a oferecer propagandas de agências de turismo). No entanto, caso as escolhas do algoritmo comecem a se irritar, é possível, na aba de privacidade do seu perfil, selecionar quais tipos de anúncios não são apropriados para seus reais interesses. Entretanto, sem o uso de ferramentas externas, não se consegue simplesmente cancelar de vez a exibição de qualquer publicidade (algo justo, afinal, é daí que vem o dinheiro que mantém o Facebook gratuito ao seu público).

Por: Carla Monteiro - http://veja.abril.com.br/tecnologia