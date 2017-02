Conheça o Oppo R9, celular que atropelou o iPhone 6S na China

A cada iPhone lançado, a Apple bate recordes de vendas com o novo modelo. No entanto, em 2016, pela primeira vez em cinco anos, o iPhone não foi o líder na lista de celulares mais vendidos num mercado que se tornou prioridade do CEO Tim Cook: a China. No ano passado, o smartphone mais vendido no país foi o Oppo R9. O celular é fabricado pela Oppo Electronics, marca de smartphones que vem passando por um crescimento sem precedentes ao se tornar conhecida por fabricar dispositivos com ficha técnica poderosa e preço baixo.

Enquanto o iPhone 6S vendeu cerca de 12 milhões de unidades, o R9 alcançou a marca de 19 milhões, o que significa aproximadamente 4% de todos os smartphones vendidos no país asiático. O celular traz um design bem similar ao modelo da Apple, com uma tela de 5,5 polegadas, memória interna de 64 GB com expansão a até 128 GB por cartão microSD, câmeras de 16 MP e leitor de impressões digitais.

E se não fosse o lançamento do iPhone 7 no final do ano, o resultado poderia ter sido pior para a Apple. Ao que tudo indica, os chineses estão cansados das faltas de novidade da empresa em relação ao design e às especificações, o que explica a redução de 21% na quantidade de celulares distribuídos às lojas. Assim como o iPhone 6S Plus, o Oppo R9 também está disponível em uma versão Plus. Ficou curioso para saber mais? Nas próximas linhas você fica sabendo tudo sobre o modelo menor, que atropelou o iPhone 6S na China

Design

Com um design bem similar ao do iPhone 6S, incluindo as linhas das antenas, o Oppo R9 é vendido nas cores rosa e dourado. Ele possui as mesmas bordas arredondadas e é fabricado em metal, enquanto o smartphone da Apple é de alumínio. O R9 traz os mesmos botões do rival: um Home em formato oval, um Ligar/Desligar do lado direito, e o controle de volume no lado esquerdo.

Na traseira, assim como no iPhone, estão as informações impressas sobre o aparelho na parte inferior e a câmera na superior. A câmera se parece mais com a do iPhone 7, embora o flash seja posicionado abaixo dela. No local da tradicional maçã nos iPhones, o Oppo traz impresso seu nome.

Tela

O Oppo R9 vem com uma tela AMOLED de 5,5 polegadas e resolução Full HD de 1920 x 1080 pixels, com vidro Gorila Glass 4, que promete resistência a quedas e arranhões. Já o iPhone 6S traz uma tela menor, com IPS de 4,7 polegadas e resolução de 1334 x 750 pixels. A Apple também promete um vidro resistente a quedas.

Câmera

O mais vendido da China registra fotos de 16 megapixels tanto com a câmera principal quanto com a câmera traseira, voltada para selfies. A câmera secundária ainda conta com flash, abertura de f/2,2, e como diferencial permite o controle do ISO e da velocidade do obturador. Os vídeos se limitam à qualidade HD e nas fotos também é possível usar a função HDR e capturar imagens panorâmicas.

Já o celular da Apple traz uma câmera frontal de 5 megapixels (inferior, ao menos em tese), câmera traseira de 12 MP (bem inferior, se for considerar somente as especificações) com flash duplo, abertura de f/2,2 e lentes de cristal de safira. O telefone permite gravar vídeos em 4K, faz timelapse e apresenta a função de câmera lenta. Nas fotos, também é possível ativar HDR e fazer panorâmicas.

O telefone da Oppo promete um sensor exclusivo aumenta em até quatro vezes a entrada de luz, se comparado a câmeras de outros celulares, resultando em selfies mais claras independentemente da luz ambiente.

Bateria

O Oppo R9 vem com uma bateria de 2.850 mAh, contra 1.715 mAh do iPhone 6S, uma grande diferença de capacidade. Além disso, o R9 tem a tecnologia VOOC da marca, que promete um carregamento mais rápido. Segundo a fabricante, cinco minutos de carga rendem bateria para falar por duas horas.

Sistema

O Oppo R9 roda o ColorOS 3.0, um sistema operacional baseado no já desatualizado Android 5.1 Lollipop . Ele promete rapidez e segurança com baixo consumo de bateria.

Além disso, quando o telefone está bloqueado, o sistema automaticamente monitora o consumo de energia e fecha apps que estão consumindo energia de maneira fora do comum. Quando o celular está em uso, os apps que estão em segundo plano também são paralisados para economizar bateria e internet. O ColorOS 3.0 ainda tem um anti-vírus com a mesma tecnologia do Avast para monitorar, detectar e proteger o telefone de qualquer ameaça.

Já os telefones da Apple rodam o iOS, sistema que já está em sua décima versão e é reconhecido por sua facilidade uso, velocidade e segurança.

Hardware

O Oppo R9 oferece 64 GB de armazenamento na memória interna, com possibilidade de expansão com cartão de memória microSD de até 128 GB. O lançamento do iPhone 6S foi marcado pela possibilidade de comprar três modelos distintos, em relação ao armazenamento: 16 GB, 64 GB e 128 GB. Os celulares da Apple nunca ofereceram suporte a cartão de memória.

O Oppo R9 conta com um processador de oito núcleos de 2,0 GHz e memória RAM de 4 GB, conjunto que, em teoria, proporciona um telefone bem rápido, que funciona bem com aplicativos abertos simultaneamente e sem travamentos.

O iPhone 6S conta com um processador dual-core de 1,8GHz e apenas 2 GB de memória RAM. Na prática, aliado ao seu sistema operacional, o celular proporciona uma excelente experiência aos usuários. Até hoje, ele é recomendado para quem busca um telefone da Apple mas não quer desembolsar o preço cheio do iPhone 7. O 6S ficou R$ 1 mil mais barato em setembro do ano passado.

Assim como o iPhone, o botão home do Oppo é um leitor de digitais para desbloqueio do aparelho. No R9, a marca promete um desbloqueio fácil, seguro e rápido, em menos de um segundo.

Preço

A Oppo lista o Oppo R9 na loja oficial por US$ 399, cerca de R$ 1.256, em conversão direta, sem considerar os impostos. Aqui no Brasil, a Apple cobra a partir de R$ 2.999 também no site oficial, mas alguns varejistas oferecem o telefone na faixa dos R$ 2.400.

Por: Karen Malek - Tech Tudo