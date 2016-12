Com "saidinha" de presos e viagens, PM faz alerta quanto a furtos

Os constantes registros de furtos em Dourados tem sido uma preocupação da Polícia Militar já que com a saída dos presos do regime Semiaberto para as festividades e o grande número de residências vazias nesta época do ano, o alerta é ainda maior. A equipe de policiais para prevenção da criminalidade nas ruas durante as festividades de reveillón contará com um efetivo 30% maior que o habitual.

Conforme o tenente coronel Carlos Silva, comandante do 3º Batalhão de Polícia Militar no município, em comparação a anos anteriores, 2016 tem registrado mais furtos e em contrapartida nota-se queda no número de roubos de homicídios, no entanto ainda não há balanços oficiais destes.

Ele cita que no período de saída presos para comemorações, a criminalidade aumenta e diante disso a polícia intensificará as ações.

"Estamos atuando tendo em vista diminuir os furtos, crime que tem aumentado na cidade e nessa época é mais notório. Nossa ação principal nesse aspecto são as rondas com as motocicletas no centro e nos bairros com a equipe reforçada", disse.

Ele destaca a importância de os populares se atentarem a algumas atitudes para quando foram ficar dias afastados de casa. Para o comandante, não deixar explícita a ausência dos moradores auxilia a não "facilitar" para os criminosos.

"Nossa indicação para essa época para quem viaja é pedir para que alguém de confiança esteja no local para ligar as luzes, recolher correspondências e se possível, realizar periodicamente limpeza no quintal, para tirar aquele aspecto de casa sozinha que chama mesmo a atenção dos bandidos", disse.

Ainda nesse aspecto de prevenção, o comandante instrui para quem for se ausentar de sua residência contar também com a colaboração dos vizinhos com a denúncia de situações suspeitas.

"A solidariedade de quem está por perto também é indispensável. A dica é quando for viajar avisar aos vizinhos que se pode contar e pedir para que se notem pessoas ‘rondando’ a casa ou barulhos suspeitos ligar para a polícia que vamos averiguar", pontua.

Sistema de Monitoramento tem contribuído no trabalho da PM

No início de dezembro foi instalado em Dourados, o sistema de videomonitoramento para auxiliar no combate a ilícitos na região. Conforme o comandante, as câmeras tem auxiliado os policiais na cidade, sendo que neste mês dois carros furtados foram recuperados e ações criminosas foram identificadas.

"Tem sido um grande auxílio para o nosso trabalho, os veículos passaram pelos equipamentos e foram localizados posteriormente e em ações de roubo já vem contribuindo com a identificação dos autores", disse.

As câmeras estão instaladas em 15 pontos estratégicos da cidade e são acompanhadas 24 horas por policiais no Centro Integrado de Operações de Segurança (CIOPS).

Por: Gizele Almeida - Dourados News