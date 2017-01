Suspeitos de executar douradense e namorado são presos na fronteira

A Polícia Nacional do Paraguai anunciou na tarde desta quinta-feira (12) a prisão de quatro brasileiros suspeitos da execução da douradense Millena Soares, de 26 anos, e seu namorado, Paulo Jacques, de 41 anos, no dia 2 de janeiro deste ano em Assunção. Os supostos pistoleiros foram flagrados em uma casa no bairro Guaraní, em Pedro Juan Caballero, na fronteira com Ponta Porã, município sul-mato-grossense.

Gabriel Ferreira Santos, Leandro Lucas de Oliveira dos Santos, Janderson Luis Sequeira e Peterson Lucas Cacenote de Souza foram detidos durante uma grande operação da qual participaram o fiscal antinarcóticos Hugo Volpe, os comissários principais Abel Cañete, diretor de Apoio Técnico, César Silguero, chefe de Investigação de Delitos e Sergio Insfrán, da Divisão de Homicídios, além de equipes de Criminalística.

As investigações do crime cometido no início deste ano tiveram ajuda do depoimento prestado pela irmã de Millena, uma jovem que também estava na Toyota Hilux conduzida por Jacques, mas que conseguiu sobreviver sem nenhum ferimento. Ela informou ter conversado com um dos pistoleiros após violento ataque; em português, ele recomendou que a sobrevivente ficasse “de boca calada”.

Principal jornal do Paraguai, o ABC Color informou logo após o crime que Jacques era homem de confiança do narcotraficante brasileiro Jarvis Chimenes Pavão, preso em Assunção e apontado como mentor da morte de Jorge Rafaat Toumani, o “Rei da Fronteira”, também nascido no Brasil e executado num violento atentado com uso de metralhadora antiaérea calibre .50 no dia 15 de junho de 2016.

A execução de Jacques no início deste ano, que acabou vitimando também a douradense com quem namorava, seria uma mensagem a Pavão, conforme a advogada que o representa avaliou dias após o crime.

Criminalistas paraguaios indicaram que Jacques levou 30 tiros de arma fuzil AK-47 e pistola calibre 9 milímetros com munição expansiva. Sua namorada, Millena, douradense que cursava medicina em Pedro Juan Caballero, foi baleada uma única vez, na cabeça. Ambos morreram no local, no bairro da República, antes da chegada de equipes de socorro, onde foram interceptados por duas caminhonetes ocupadas por pistoleiros fortemente armados.

Por: André Bento - http://www.94fmdourados.com.br